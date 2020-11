Konrad Weiske: Czy koronawirus to szansa, którą zmarnujemy?

Konrad Weiske: wyciągnijmy wnioski z pandemii koronawirusa

COVID-19 wywrócił biznes do góry nogami. To wielka szansa dla gospodarki, o ile wyciągnie z obecnej sytuacji wnioski. Zmarnowanie tej szansy to spora strata. Jak podkreśla Konrad Weiske można to zaobserwować na przykładzie branży IT, w której działa od ponad 20 lat. Polski sektor IT może pochwalić się tym, że wynagrodzenia na specjalistycznych stanowiskach seniorskich nie tylko są na poziomie Europy Zachodniej, ale też są wyższe niż w przypadku krajów Europy Południowej – świadczy to o tym, że zarobki są na poziomie krajów, które oparły swoją gospodarkę na wiedzy.

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych





Nastroje firm na różnych etapach pandemii

Ilustrując sposób, w jaki branżę IT dotknęła pandemia, Konrad Weiske przywołuje badanie przeprowadzone przez SoDA - Software Development Association Poland oceniające nastroje w branży IT na różnych etapach pandemii. Choć na początku wśród przedsiębiorców z tego sektora wpływ pandemii na biznes oceniany był pesymistycznie, to z kolejnymi miesiącami zwiększyła się liczba optymistów, a trend jest wzrostowy. Wiązało się to tym, że koronawirus wzmocnił trendy obecne już wcześniej na rynku w obszarze IT - zostały one silnie zamanifestowane, a co za tym idzie zwiększył się popyt na produkty i usługi świadczone przez sektor IT. Firmy, które zaczęły tracić klientów w sytuacji kurczenia się gospodarki, musiały ograniczać koszty, co wpłynęło na wdrażanie w nich różnych form automatyzacji, czyli rozwiązań informatycznych opartych o sztuczną inteligencję. Dystans społeczny wpłyną z kolei na wzrost zdalnego korzystania z usług, których oferowanie może definiować funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. Wzrost roli rozwiązań wirtualnych wpłynął też na wzrost popytu na cyberbezpieczeństwo, a zdalna praca sprawiła, że dystans geograficzny w sektorze IT przestał być barierą do współpracy między firmami a ich potencjalnymi klientami – zdaniem Wiceprezesa SoDA pula potencjalnych odbiorców usług gwałtownie wzrosła.

Dlaczego możemy zmarnować tę szansę na rozwój?

Czynniki wskazane przez Konrada Weiske to szansa na dynamiczny rozwój, która jednak bez konkretnych działań wspierających branżę IT może zostać zmarnowana. Jego zdaniem w sektorze IT brakuje odpowiedniej ilości wykwalifikowanych specjalistów. Spada też ilość absolwentów kierunków informatycznych (na przestrzeni ostatnich lat zmniejszyła się ona o 1/3). Dodatkowo uczelnie wyższe kształcą osoby mające generalne kompetencje w wielu dziedzinach, jednak brakuje im wiedzy w zakresie wąskich specjalizacji potrzebnych na rynku. Spada też ilość miejsc pracy dla osób tuż po studiach, w ramach których mogą wyspecjalizować swoje kompetencje – we Wrocławiu rolę taką pełniły nowopowstające oddziały zachodnich korporacji, które jednak na przestrzeni lat zmniejszyły swoje zapotrzebowanie na zatrudnianie absolwentów. W konsekwencji na rynku brakuje specjalistów, a jednocześnie występuje nadpodaż absolwentów, których rynek nie jest w stanie zatrudnić i dokształcić. Weiske podkreślił też, że nie jest to problem tylko branży IT, ale wszystkich branż opartych o wiedzę, w których pracują tzw. knowledge workers.

Jak wykorzystać pandemię do rozwoju?

Aby nie zmarnować szansy, którą przyniosła ze sobą pandemia, prelegent Made in Wroclaw 2020 wskazał na nacisk na edukację i kształcenie większej ilości pracowników, pozyskiwanie pracowników spoza UE, wdrożenie programów wsparcia zatrudniania absolwentów oraz zwiększenie zainteresowania pracą w IT (np. wśród kobiet, które stanowią zaledwie 16% absolwentów kierunku związanych z IT). Podsumowując podkreślił też, że działania w okresie pandemii to ogromne wyzywanie, któremu musimy podołać, gdyż inaczej nasz rynek straci, a zyskają inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje azjatyckie.

Konrad Weiske, wiceprezes SoDA - Software Development Association Poland, współzałożyciel i prezes, Spyrosoft S.A o szansie dla biznesu mówił w trakcie pierwszego dnia konferencji Made in Wroclaw 2020, poświęconemu wypływowi pandemii koronawirusa na biznes.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA