Mentoring biznesowy jako wsparcie dla przedsiębiorców w kryzysie

Co to jest mentoring biznesowy?

Mentoring jest to narzędzie, umożliwiające przekazywanie wiedzy pomiędzy mentorem a uczniem. W obecnych czasach uznawany jest za najskuteczniejszą formę wsparcia i pomocy. Mentor, to osoba posiadającą dużą wiedzę w danej dziedzinie. Czy mentoring może być korzystny dla obu stron? Jak czerpać korzyści z mentoringu, aby z powodzeniem wykorzystać go w swoim biznesie? I kwestia najistotniejsza, czy mentoring może posłużyć jako skuteczne narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie?

Rola mentora w mentoringu

Mentoring to długotrwały proces, w którym nauczyciel (mentor), korzystając ze swojej rozległej wiedzy i doświadczenia w danej dziedzinie, pomaga uczniowi (mentee) osiągnąć sukces zawodowy.

Mentor prezentuje mentee różne modele biznesowe, metody i procedury działania, odkrywając tym samym wielorakie drogi prowadzenia biznesu. Dzieli się on wieloletnią wiedzą z mentee, który jeszcze jej nie posiada. Pomaga mu w odkryciu zasobów własnych, których mógł być nieświadomy, zwiększając przy tym jego szanse na sukces. Mentor powinnien być autorytetem, który zarazem ukierunkuje, jak i zainspiruje mentee na początku jego drogi zawodowej. Powinien umieć odpowiedzieć na wszystkie pytania, rozwiewając przy tym wszelkie wątpliwości mentee.

Czy mentoring może być korzystny dla obu stron?

W celu osiągnięcia najlepszych korzyści mentee musi być żądny wiedzy i ambitny, doceniając przy tym cenny dorobek swojego mentora. Mentoring znajduje obecnie zastosowanie praktycznie w każdej branży. Jego cechą jest wzajemność relacji pomiędzy mentorem a mentee. Przede wszystkim ma on na celu doskonalenie warsztatu ucznia, ale w praktyce inspiruje do rozwoju obie strony. Jest on szansą dla mentora, który współpracując ze swoim mentee jest poniekąd zmuszony do ciągłego poszerzania wiedzy i kompetencji. Nierzadko pomaga on mentorowi spojrzeć na niektóre kwestie z innej zupełnie perspektywy. W celu maksymalizowania korzyści stron powinien opierać się na wzajemnym zaufaniu, otwartości i jasnej komunikacji. Tylko wtedy transfer wiedzy będzie najbardziej optymalny.

Mentoring w czasie kryzysu

W czasie panującej dekoniunktury przedsiębiorcy są zmuszeni do umiejętnego zarządzania i podejmowania często bardzo trudnych i skomplikowanych decyzji. Wspierają się odbywaniem kolejnych szkoleń mających na celu rozwój kompetencyjny, jednak czasami okazuje się to zupełnie niewystarczające. Dlaczego tak się dzieje? W dzisiejszych czasach samo podążanie za trendem rynkowym jest niedostateczne, dziś trzeba wyprzedzać rzeczywistość, a nawet kreować nowe trendy. Role menadżerów stały się znacznie bardziej kompleksowe, wymagają nowych doświadczeń i umiejętności.