Koronawirus. Kogo obowiązuje automatyczna kwarantanna?

Co to jest automatyczna kwarantanna?

Kwarantanna automatyczna dotyczy osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobą zakażoną koronawirusem. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego 2.11.2020 w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie Rady Ministrów jest wynikiem zapowiadanych zmian w obostrzeniach i środkach zapobiegawczych w walce z pandemią.

Od kiedy obowiązuję automatyczna kwarantanna?

Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw przepisy o automatycznej kwarantannie obowiązują od 3 listopada 2020 r.

Czy sanepid kieruje na kwarantannę automatyczną?

Nie, sanepid nie kieruje na kwarantannę automatyczną i nie wydaje decyzji w tej sprawie. Nie należy też czekać na telefon z sanepidu, aby rozpocząć kwarantannę. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem u jednego z domowników – pozostali, którzy mają kontakt z tą osobą automatycznie zostają objęci obowiązkiem kwarantanny. Jak poinformował minister Adam Niedzielski "Zostaniecie automatycznie wpisani do tej kwarantanny. Oczywiście, zadzwoni do was również pracownik sanepidu, żeby załatwić takie formalności jak wpisanie do systemu, które jest potem podstawą wypłaty świadczenia, ale nie będzie żadnej decyzji sanepidu. Automatycznie będzie rozpoczęta kwarantanna".

Ile dni trwa kwarantanna automatyczna?

Kwarantanna automatyczna dla osoby mieszkającej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną SARS-CoV-2 trwa od dnia uzyskania przez jednego z domowników pozytywnego wyniku testu do "upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji" przez zakażonego domownika.

Kto podlega obowiązkowej kwarantannie w związku z COVID-19?

Kwarantannie podlega osoba, która:

wróciła z zagranicy i nie jest obywatelem Polski, kraju UE lub EFTA

miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie

ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem

mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną.

Jednocześnie w noweli rozporządzenia zapisano, że w odniesieniu do osób skierowanych do diagnostyki laboratoryjnej "obowiązku poddania się kwarantannie (...) nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny".

Gdzie odbywa się kwarantannę?

Kwarantannę odbywa się w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie ma takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne kierują taką osobę do wyznaczonego ośrodka.

Czy można zmienić adres podany w oświadczeniu, pod którym będzie przebywać osoba odbywająca kwarantannę?

Nie, w trakcie kwarantanny nie można zmienić adresu i miejsca pobytu.