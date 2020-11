Koronawirus. Firmy nie mają czasu, aby się przygotować na zamknięcie [OPINIA]

Wydawać by się mogło, że firmy mogą nieco odetchnąć. Z jednej strony dobrze, że rząd nie nakazał zamknięcia poszczególnych branż, ale z drugiej niepokoi to, że nie przedstawił jasnych wytycznych dotyczących przyszłości. Czy firmy mogą się zaadoptować do obecnej sytuacji? Czy mają czas na opracowanie planu B?