Firmy ratują się przed upadłością

We wrześniu w Polsce upadły tylko 34 firmy. To najmniej od 6 miesięcy, kiedy to zaczynała się pandemia, a instytucje państwowe były zamykane. Co spowodowało, że czarny scenariusz analityków o masowych upadłościach po wakacjach wciąż się nie spełnia?