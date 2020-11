Koronawirus: Jak sprzedawać w czasie kryzysu?

Sprzedaż w czasie kryzysu - wyzwania dla handlowców

Życie to ciągła zmiana. Trzeba to sobie uświadomić i być przygotowanym również na trudne czasy. To ogromne, ale wykonalne wyzwanie. Wiele zależy od reagowania na otaczającą nas rzeczywistość, złapaniu zdrowego dystansu i podejmowania działań adekwatnych do nowych okoliczności. Przede wszystkim musimy uporać się z własnymi emocjami. Choć to bardzo trudne, trzeba spróbować popracować nad dystansem i kontrolą nad stresem. Lepiej poradzimy sobie w gorszych czasach, jeśli będziemy na nie przygotowani także w sferze emocjonalnej. Złapmy więc kilka oddechów, powiedzmy sobie – damy radę i zacznijmy przyglądać się wyzwaniom, które nas czekają.

Akceptacja nowych warunków na rynku

W kryzysie kluczowe jest to, aby na chwilę się zatrzymać. Nic już nie będzie takie samo, więc prowadzenie biznesu w sposób, do którego byliśmy wcześniej przyzwyczajeni, to postawa nierozsądna, która poza frustracją niewiele więcej nam przyniesie. Pozwólmy więc sobie na zatrzymanie, by sprawdzić, czy to, w jaki sposób pracowaliśmy do tej pory, ma faktycznie zastosowanie w nowej rzeczywistości – mówi Robert Lipiński, konsultant biznesowy. Przede wszystkim zastanówmy się nad tym, czy nasz dotychczasowy model biznesowy, usługa lub produkt są dziś tak samo potrzebne, jak to było wcześniej. Jeśli odpowiedź na to pytanie jest negatywna, musimy opracować plan wprowadzenia zmiany. Nie musi to być jednak żadna rewolucja. Czasami wystarczy dostosować nasz model biznesowy do tego, czego aktualnie potrzebują nasi klienci, jak kupują, czego im brakuje i na tej podstawie dopiero zastanowić się jak nasz produkt czy usługę możemy dostosować do ich nowych oczekiwań. Zmierzam do tego, że w każdej sytuacji – nawet najtrudniejszej – warto zastanowić się, jak nasza usługa lub produkt, może być zastosowana przez klienta w zupełnie nowy sposób.

Strata klientów jest nieunikniona

W sytuacji, kiedy następuje jakaś zmiana, nie jesteśmy w stanie utrzymać wszystkich dotychczasowych klientów. Ludzie tracą pieniądze i muszą rezygnować z tego, co wcześniej planowali. Musimy więc oswoić się z myślą, że cześć klientów od nas odejdzie. W modelu B2B między klientem

a dostawcą zaowocują w takim momencie kwestie zbudowanych wcześniej relacji. Jeśli będziemy musieli się rozstać, decyzja ta będzie zrozumiała dla obydwu stron i nie spalimy za sobą mostów. Trzeba będzie jednak zabrać się za wypełnienie luki i postarać się o nowe umowy. Z moich doświadczeń wynika, że paradoksalnie w dzisiejszych czasach znacznie łatwiej jest znaleźć klientów niż przed pandemią, szczególnie, jeśli myślimy o tym od strony technicznej – twierdzi Lipiński. Według mnie szukanie klientów w branży B2B nigdy nie było tak proste. Od marca coraz bardziej przyzwyczajamy się do kontaktów online. Ludzie stali się o wiele bardziej otwarci na takie kontakty a tym samym chętni, by się umówić, spotkać na wirtualnej kawie i zastanowić, czy przypadkiem nie zachodzi między nami jakaś synergia biznesowa, którą moglibyśmy wykorzystać, aby nasze biznesy działały lepiej czy bardziej efektywnie. Szukając nowych klientów, namawiam jednak do tego, by nie koncentrować się na swoim produkcie czy usłudze, lecz na tym, aby przede wszystkim poznać osobę, z którą zamierzamy porozmawiać, aby w rezultacie nawiązać współpracę. Powinniśmy spróbować zrozumieć jej rolę, stopień odpowiedzialności, poznać jej osobiste „bóle” i wyzwania. Dopiero na tej podstawie szukajmy jakiegoś potencjału do zrobienia biznesu.