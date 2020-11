Wnioski na dofinansowanie szkoleń tylko do końca listopada

Dofinansowanie do szkoleń

Celem projektu „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” jest likwidacja negatywnych skutków kryzysu. Dzięki pomocy operatorów, firmy z różnych branż otrzymują merytoryczne wsparcie ułatwiające funkcjonowanie i rozwój. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto.

Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i są przeznaczone dla przedsiębiorstw spełniających warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej, które działają w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych.





– Pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację niemal we wszystkich branżach, bez względu na rozmiar firmy. Projektem objęliśmy więc również duże przedsiębiorstwa. Muszą jednak działać w sektorach przemysłowych związanych z reindustrializacją, czyli takich jak IT, motoryzacja, odzysk materiałowy surowców, żywność wysokiej jakości czy sektor chemiczny lub lotniczo-kosmiczny – mówi Piotr Krasiński, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 80 proc. wartości netto usług rozwojowych, pozostała część musi zostać sfinansowana przez przedsiębiorcę. Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym. Część środków na finansowanie usługi firma otrzyma przed jej opłaceniem.

Wsparcie dla branży motoryzacyjnej

Wstrzymanie globalnej produkcji aut i wszystkich powiązanych z tym działań spowodowało, że branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej dotkniętych kryzysem. W ramach programu PARP pracownicy z tego sektora mogą skorzystać ze szkoleń poświęconych efektywnej pracy zdalnej, marketingowi online czy wdrażaniu w firmie działań e-commerce.

– Jako operator realizujemy projekt „Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego”. Naszym celem jest rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw z wymienionych sektorów poprzez podniesienie kompetencji min. 90 proc. pracowników objętych wsparciem. W naszym przypadku to aż 1258 osób – mówi Magdalena Kozińska z HRP Group.

Wsparcie dla branży chemicznej i producentów żywności

Również sektor chemiczny stanął w czasie pandemii przed wielkim wyzwaniem, bo to on odpowiedzialny jest za dostarczenie niezbędnego zaplecza do walki z koronawirusem. Szkolenia dostępne dla tej branży obejmują m.in. optymalizowanie procesów laboratoryjnych, doradztwo technologiczne i zarządzanie projektami B+R.

Branżą, która ucierpiała m.in. na skutek zaburzonych łańcuchów dostaw jest produkcja żywności wysokiej jakości. Wśród szkoleń oferowanych przez operatora znalazły się te związane z magazynowaniem i transportem w warunkach pandemii czy zarządzaniem kryzysowym w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Jak otrzymać dofinansowanie na szkolenia?

Żeby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP. Operator, wybrany do obsługi danej branży skontaktuje się z przedsiębiorcą, a następnie zweryfikuje, czy może on wziąć udział w projekcie. Firma otrzyma również wsparcie w określeniu potrzeb edukacyjnych i wyborze odpowiedniej usługi z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowego serwisu z ofertami szkoleń i doradztwa. Usługi muszą być zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji, które zostały opracowane specjalnie dla działań wspierających zwalczanie skutków pandemii.

