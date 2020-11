Praca zdalna: pracownicy skarżą się na samotność

Praca zdalna a odporność fizyczna

Nigdy jeszcze odporność fizyczna i psychiczna pracowników nie miała tak dużego znaczenia dla efektywności biznesowej firm, jak obecnie w czasie trwającej pandemii. Pracodawcy zaczęli zauważać, że zdrowie i samopoczucie pracowników ma mocne przełożenie na prawidłowe funkcjonowanie organizacji w trudnym okresie. W efekcie na rynku pojawiają się nowe rozwiązania z obszaru Employer Branding, które mają pokazać pracownikom, że dba się o ich zdrowie i docenia zaangażowanie.

Pracownicy realizujący swoje obowiązki zawodowe z domu często skarżą się na osamotnienie i brak kontaktów nieformalnych z innymi pracownikami, mniej identyfikują się z pracodawcą, gdyż nie uczestniczą jak kiedyś w „normalnym życiu firmowym”. Dlatego coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę budowania więzi z pracownikami na odległość i próbuje zaskoczyć ich pozytywnie oferując różne, niestandardowe benefity na home office.





Pracodawcy, którzy myślą strategicznie o efektywności pracowników w czasach pandemii, ich zdrowiu i motywacji do pracy w aktualnych realiach rynkowych wiedzą, że employer branding zaczyna się wewnątrz organizacji. Dlatego szukają alternatywnych narzędzi, aby doceniać i podziękować pracownikom za dotychczasowy wkład w rozwój firmy i pracę w podwyższonym stresie. – mówi Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Benefity na home office – modny trend czy realna potrzeba?

Dla wielu pracowników w ostatnich miesiącach dom stał się biurem. Pracodawcom zdalnie zdecydowanie trudniej jest budować atmosferę i kulturę organizacji oraz utrzymywać kontakt z pracownikami. W związku z tym część firm z inicjatywy działów HR czy menedżerów, mając na uwadze zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników, chce im dać poczucie normalności i decyduje się na niestandardowe akcje. Jedną z nich jest na przykład wysłanie pracownikom pakietów odpornościowych na home office, czyli paczek z owocami i innymi zdrowymi produktami. Dostępne na rynku rozwiązania umożliwiają realizację takich akcji bez konieczności przekazywania danych osobowych pracowników i bez naruszania przepisów RODO. Z takiej opcji korzysta z miesiąca na miesiąc coraz więcej firm w Polsce.

Jest to gest doceniany przez pracowników w czasach pandemii, wymuszającej izolację społeczną. Widzimy jak ważne jest obecnie wspieranie osób pracujących zdalnie dla organizacji, aby czuły zainteresowanie z jej strony i przynależność do rozproszonego zespołu. Otrzymujemy od pracodawców, jak i pracowników bardzo pozytywny feedback po wdrożeniu rozwiązania dedykowanego pracownikom na home office, czyli pakietów odpornościowych, zawierających zdrowe produkty. Aktualna sytuacja, wywołana przez wirusa staje się impulsem do wdrażania nowych rozwiązań w obszarze Employer Branding. Nam jako firmie działającej od 10 lat na rynku, pandemia z jednej strony podcięła skrzydła, ale z drugiej strony pokazała, że pracodawcy oczekują od nas przeformułowanie modelu współpracy, zamieniając „owocowe, firmowe wtorki” na możliwość wysłania owoców do pracowników na home office – dodaje Jacek Kwiecień z Dailyfruits.