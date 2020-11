Co z firmowymi wigiliami w tym roku?

Wigilia firmowa

Tradycja świątecznych spotkań dotyczy przede wszystkim sfery życia prywatnego, ale od kilkunastu lat jest również coraz mocniej obecna w życiu zawodowym Polaków. Wielu pracodawców korzystając z okazji grudniowych świąt organizowała dotychczas firmowe spotkania w restauracjach czy w swoich siedzibach. Były to spotkania mniej formalne, sprzyjające integracji, wprowadzające do organizacji świąteczną atmosferę, ale także służące podsumowaniom roku i prezentacji planów na nowy okres.

Wigilia firmowa online

Firmy działające od kilku miesięcy w pandemicznej rzeczywistości przestawiły się w miarę możliwości na model pracy zdalnej i maksymalne wykorzystanie dostępnych na rynku narzędzi online. Pojawiają się coraz więcej wyników badań prezentujących nie tylko efekty adaptacji polskich firm do kryzysu wywołanego COVID-19, jak pokazuje na przykład raport „Polski biznes w sytuacji pandemii" przygotowany przez specjalistów z zakresu zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, ale także prezentujących opinie Polaków na temat pracy zdalnej. Wyniki badań i sond realizowanych w ostatnich miesiącach potwierdzają, że praca zdalna w dłuższej perspektywie nam nie służy. Pracownicy coraz częściej oceniają swoją pracę jako nudną i demotywującą, ale przede wszystkim wielu z nich jest zmęczona zbyt dużą ilością spotkań online, realizowanych na poziomie zespołów, działów czy wydarzeń ogólnofirmowych. W związku z tym zanim dział HR podejmie decyzję o organizacji spotkania świąteczne online warto, aby zadał sobie pytanie czy jest to wydarzenie, które warto organizować w takiej formie? Na rynku jest już dostępnych coraz więcej ofert na realizację eventów wigilijnych online z wykorzystaniem dedykowanych platform. W ramach takiego wydarzenia można zrealizować transmisję na żywo, wynająć konferansjera, zrealizować transmisję wybranych występów czy poprowadzić tematyczne warsztaty online. Pytanie - czy przyniesie to pracodawcom pożądany efekt? Czy zbuduje pozory „firmowej nowej normalności”? Ilu pracowników po wielu godzinach pracy przed ekranem komputera, będą chciało uczestniczyć w Wigilii online?

Realny, świąteczny upominek dla pracownika

Ostatnie miesiące wprowadziły duże zmiany na rynku benefitów pracowniczych. Część z nich została zlikwidowana ze względów ekonomicznych, podyktowanych pandemią, część z nich została przeniesiona się do świata wirtualnego. Masaże biurowe online, w trakcie których pracownik się sam masuje pod okiem masażysty, którego widzi na laptopie, sesje jogi online realizowane przez instruktorów – przykłady te pokazują, że wiele rzeczy można zrobić online, tylko czy należy?