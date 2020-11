Wsparcie dla kultury wstrzymane

Wsparcie dla instytucji kultury

Rekompensaty za straty spowodowane pandemicznym zamknięciem instytucji i działalności gospodarczej w kulturze obejmują do ok. 40/50 proc. udokumentowanych strat (pomniejszonych o wcześniej otrzymane wsparcie antycovidowe) w okresie od marca do grudnia 2020 r. Są to więc rekompensaty za prawie roczne zamrożenie działalności, których celem jest wsparcie ważnego sektora polskiej gospodarki w obliczu bankructwa. Jednak opublikowana lista beneficjentów trafiła do ponownej weryfikacji ze wzg. na zastrzeżenia co do podmiotów jakie się na niej znalazły.

Tysiące miejsc pracy

Kultura była tą gałęzią gospodarki, która jako pierwsza została zamrożona i jako ostatnia jest "odmrażana". Sektor kultury nie miał dotychczas przeznaczonego dla niego specjalnego programu wsparcia, jak sektor turystyczny czy transportowy. Fundusz Wsparcia Kultury ma być właśnie takim narzędziem.

Fundusz Wsparcia Kultury i lista beneficjentów

Wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa, które poprawnie złożyły wniosek i spełniły kryteria otrzymały wsparcie. Wysokość rekompensaty była obliczana na podstawie danych księgowych i statystycznych za rok 2019. Kryteria dotyczyły m.in. spadku przychodów, liczby zatrudnionych osób czy ilości odwołanych wydarzeń i imprez artystycznych. Pomoc otrzymało ponad 2 tys. podmiotów. Łączny budżet programu wynosi 400 mln zł.

Kryteria oceny wniosków

Proces przyznawania środków został przeprowadzony w oparciu o poprawność złożonego wniosku oraz danych finansowych poszczególnych instytucji. Wysokość rekompensaty była obliczana na podstawie danych księgowych i statystycznych za rok 2019. Kluczowe kryteria dotyczyły:

spadku przychodów instytucji/przedsiębiorcy 2020 vs. 2019

liczby zatrudnionych osób

liczby odwołanych imprez/wydarzeń artystycznych

wpływu dofinansowania na lokalną społeczność

udziału przychodów z muzyki tańca i teatru w ogólnych przychodach (w odniesieniu do przedsiębiorców)

zadłużenia przedsiębiorców spowodowanego pandemią.

Instytucje ubiegające się o dofinansowanie zobligowane były do odliczenia dotychczasowego wsparcia udzielonego ze strony państwa.

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie mogą otrzymać firmy nagłośnieniowe, oświetleniowe, osoby zajmujące się księgowością czy wsparciem prawnym. Pomoc otrzymały samorządowe instytucje kultury, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

