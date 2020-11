Rafał Cebula: branża meblarska musi być przygotowana na zmianę [PODCAST]

Rafał Cebula: branża meblarska musi być teraz przygotowana na zmianę, a nie na zysk [PODCAST]

Rafał Cebula w rozmowie z Agnieszką Gorczycą podkreśla, że produkcja mebli może nie zostawiać śladu węglowego i że przyszłością są rośliny jednoroczne.





Czy rekomendacje na rynku meblarskim działają?

RC Design realizuje projekty na całym świecie, np. dla Micheala Korsa, Rolexa, Dior, Chanel (beauty) itp. Wszystkie te projekty są wynikiem rekomendacji, co jest dowodem na to, że takie polecenia są bardzo istotne w biznesie.

Co dziś doceniają kontrahenci?

Przede wszystkim doceniają kompleksowość i dbałość o najmniejszy szczegół. Dzięki własnej ślusarni, producent zapewnia wysokiej jakości konstrukcje i detale metalowe. Wszystkie elementy są dopasowywane i dopracowywane na etapie wczesnej produkcji, co wpływa na efekt końcowy.

Jak wygląda produkcja mebli na wymiar?

Produkcję skomplikowanych elementów załoga producenta zawsze zaczyna od prototypów. Zdarza się, że fragmenty trzeba dopasować ręcznie tak, aby wszystko idealnie tworzyło całość. Gdy wszyscy są zadowoleni z efektu, powstaje gotowy mebel z docelowego materiału.

Przed realizacją projektu niezbędne są pomiary, zazwyczaj wykonywane w otwartym dla klientów sklepie, co niestety oznacza wiele niedogodności. Zabudowy meblowe ograniczają dojście do ścian, a listwy i wyposażenie przeszkadzają w idealnym dostępie. Co więcej, inwestorzy często proszą o pomiary nocne, tak aby prace były niezauważalne dla klientów.

Rafał Cebula – przedsiębiorca, prezes RC Design. Zaczynał od stołu stolarskiego, a obecnie chce tworzyć eko trend w meblarstwie i stolarstwie.

