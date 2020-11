IndustryLab: 200 tyś czeka na startupy

IndustryLab i pieniądze dla startupów

Półroczny program akceleracji daje startupowi dostęp do bezzwrotnego grantu w kwocie do 200 tys. zł, a także do doradztwa biznesowego i technologicznego o wartości 50 tys. zł. Umożliwia też współpracę z wybranym odbiorcą technologii – dużym i znanym graczem rynkowym, oferującym wsparcie oraz zasoby do testowania własnych pomysłów. To również szansa na przyspieszenie prac nad udoskonaleniem innowacyjnych produktów lub usług. Mogą nimi być prototypy, technologie, systemy czy optymalizacje procesów produkcyjnych.

Nabór do 4 rundy programu

Akcelerator Innowacji Przemysłowych IndustryLab to projekt realizowany przez poznańską spółkę DGA. Jest współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej. Obecnie na rynku trwa nabór do czwartej rundy programu.

– Każdy zakwalifikowany startup otrzyma wsparcie na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim będzie to dofinansowanie w formie bezzwrotnego grantu w kwocie do 200 tys. zł. To w znaczący sposób może wesprzeć rozwój oferowanego rozwiązania. Natomiast dostęp do doradztwa biznesowego i technologicznego o wartości 50 tys. zł pomoże młodemu przedsiębiorcy wypracować odpowiedni model działania – mówi Anna Szymańska, Wiceprezes Zarządu DGA S.A.

Zaplecze specjalistów

Uczestnictwo w półrocznym programie akceleracyjnym wiąże się również z intensywną współpracą z wybranym odbiorcą technologii. Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie prac nad udoskonaleniem i przetestowaniem własnych innowacyjnych produktów lub usług. Mogą to być nowe technologie, systemy opłacalne dla przemysłu i optymalizacje procesów produkcyjnych.

– W sferze naszych zainteresowań znajdują się wszystkie projekty, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz rozwoju naszych partnerów. Reprezentują oni takie branże, jak Smart City, Przemysłowy Internet Rzeczy czy Biogospodarka. Zgłaszane rozwiązania powinny też wpisywać się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – informuje Joanna Juszczyszyn-Klimek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami w DGA S.A.

Grono odbiorców technologii, zainteresowanych współpracą ze startupami, tworzy kilkanaście dużych firm z całej Polski. Wśród nich jest m.in. Solaris Bus & Coach sp. z o.o. oraz H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. To również CELSA Huta Ostrowiec, MPWiK S.A. i AQUANET S.A. Przedsiębiorstwa te oferują możliwość udostępnienia swoich zasobów, w tym parku maszynowego oraz unikalnej wiedzy specjalistów. To także zaplecze niezwykle pomocne w działaniach związanych z opracowaniem i testowaniem innowacyjnych pomysłów.