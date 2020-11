Moja firma > Biznes > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Firma > Łukasz Pietrzak: to pomoc dla 15 tyś polskich firm w rozwijaniu biznesu w sieci [PODCAST]

Nowe technologie i obecność w internecie to szansa dla firm na przetrwanie obecnego kryzysu, a późniejszym czasie – na odbudowę zysków. Ruszył program Firmy Jutra, który pomoże przedsiębiorcom przenieść biznes do internetu. Łukasz Pietrzak w rozmowie z Agnieszką Gorczycą wyjaśnia, na czym polega program FIRMY JUTRA i kto może z niego skorzystać. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.