Kryzys się skończył, inflacja wyhamowała, a mimo to kradzieży sklepowych jest coraz więcej

REKLAMA

W pierwszym kwartale 2025 roku wzrosła liczba kradzieży sklepowych, których wartość przekroczyła 800 zł. Od stycznia do końca marca policja zanotowała ponad 9,2 tys. takich zdarzeń.

Policyjne statystyki wykazują jeszcze więcej, bo blisko 67 tys. wykroczeń kradzieży przedmiotów o łącznej wartości poniżej 800 zł. Szczególnie niepokojący jest wzrost kradzieży w kategorii produktów spożywczych, bowiem są to artykuły pierwszej potrzeby.

REKLAMA

Choć w ręce złodziei najczęściej trafiały artykuły chemiczne, drogeryjne, perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe - policja zarejestrowała aż 4 843 przestępstw dotyczących tych produktów, to drugą najczęściej kradzioną kategorią produktów w pierwszym kwartale br. były artykuły spożywcze – 1 991 stwierdzonych przestępstw, a na trzecim miejscu znalazł się alkohol – 1 547.

O ile w przypadku artykułów drogeryjnych liczba kradzieży nieznacznie zmalała względem tego samego okresu 2024 roku, o tyle kradzieży artykułów spożywczych i alkoholu przybyło – odpowiednio o 327 i 114.

- Jeśli przyjrzymy się danym dotyczącym wykroczeń z Art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń - kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 złotych, to liczby są jeszcze większe – komentuje Katarzyna Hamal, Starsza Menadżerka Ochrony w Seris Konsalnet.

- W pierwszym kwartale 2025 roku policja wykryła 66 692 takie zdarzenia. I choć w tym przypadku mamy spadek o blisko 21 tys. względem analogicznego okresu poprzedniego roku, to warto zwrócić uwagę na fakt, że przybywa przestępstw z kodeksu karnego, czyli podlegających karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – dodaje ekspertka.

Z kolei Seris Konsalnet w pierwszym kwartale 2025 roku zarejestrował 6 306 incydentów. Większość dotyczyła m.in. drobnych kradzieży, agresywnego zachowani czy zakłócenia porządku. Natomiast w 79 przypadkach pracownicy ochrony interweniowali w takich sytuacjach, jak napady, włamania i poważne kradzieże.

Kradzieże: jakie sklepy wybierają złodzieje?

REKLAMA

W pierwszym kwartale 2025 roku złodzieje, podobnie jak w 2024 roku, za cel najczęściej obierali sklepy wielkopowierzchniowe. W tym okresie policja zarejestrowała 47 409 wykroczeń. W sklepach o mniejszej powierzchni handlowej stwierdzono 9 773 kradzieży, a na stacjach benzynowych 9 510.

- Sklepy wielkopowierzchniowe to „raj” dla złodziei. Kusi asortyment, który jest dużo bogatszy niż w mniejszych sklepach. Na dużej przestrzeni i pośród ludzi, przynajmniej w teorii, łatwiej jest też ukryć się między regałami czy zgubić w tłumie. Mówię w teorii dlatego, że sklepy wielkopowierzchniowe są wyposażone w zaawansowane systemy monitoringu – wyjaśnia Katarzyna Hamal z Seris Konsalnet.

- Pozwalają one na bieżąco śledzić sytuację na terenie sklepu i stanowią ważne narzędzie zarówno w wykrywaniu przestępstw, jak i w ich prewencji. Dzięki inteligentnym systemom monitoringu, możliwe jest szybkie wykrycie incydentów, a także ich natychmiastowe zgłoszenie odpowiednim służbom. Jednak równie ważna jak technologia jest ludzka czujność – odpowiednio dobrana i przeszkolona obsada pracowników ochrony, zarówno w dużych, jak i mniejszych placówkach, znacząco zwiększa skuteczność w wykrywaniu kradzieży. To właśnie synergia technologii i doświadczenia ludzi stanowi dziś fundament skutecznej ochrony w handlu detalicznym – dodaje Katarzyna Hamal.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kradzieże w sklepach: od Mazowsza po Dolny Śląsk

Województwo mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce pod względem przestępstwa kradzieży. W pierwszym kwartale br. policja odnotowała tam 1 969 takich zdarzeń. W porównaniu do pierwszego kwartału 2024 roku liczba ta wzrosła o 87 zdarzeń. Na drugim miejscu jest województwo dolnośląskie – 1 538, a na trzecim uplasowało się śląskie – 1 050.

Trochę inaczej wyglądają statystyki, jeśli przeanalizujemy je pod kątem wykroczeń. Tutaj najwięcej kradzieży policja zarejestrowała w województwie śląskim – 10 194. Następnie jest mazowieckie – 9 044 i dolnośląskie – 8 619.

Wzrost liczby kradzieży sklepowych zakwalifikowanych jako przestępstwa z Kodeksu karnego wskazuje na nasilający się problem, który dotyka głównie sklepy wielkopowierzchniowe.

Choć odnotowano spadek wykroczeń o mniejszej szkodliwości, rosnąca liczba poważniejszych incydentów świadczy o eskalacji zjawiska i większej determinacji sprawców.

W tej sytuacji kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i prewencji odgrywają nowoczesne systemy ochrony i monitoringu. Inwestycje w zaawansowane rozwiązania ochronne stają się nieodzownym elementem strategii bezpieczeństwa w sektorze handlowym.