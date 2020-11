Koronawirus. Jak przetrwać kryzys w influencer marketingu?

Koronawirus a influencer marketing

O tym, jak pandemia wpłynęła na branżę influencer marketingu oraz jak poradzić sobie z kryzysem opowiada Tobiasz Wybraniec, prezes agencji GetHero. Koronawirus nie przeszkodził również firmie w zatrudnieniu nowych pracowników, przeprowadzeniu rebrandingu i wdrożeniu na polski rynek platformy Sampleo.

Jaką drogę przeszedł influencer marketing w Polsce i jak bardzo się zmienił?

W 2014 na rynku toczyła się nieustanna walka o twórców. Firmy konkurencyjne stawiały na ilość podpisanych kontraktów - chciały, żeby było ich jak najwięcej. Po cichu liczyły również na to, że wybrani przez nie twórcy “urosną” wraz z upływem czasu. W tym samym momencie toczyła się również walka o klientów, którzy nie znali możliwości influencer marketingu, więc w pierwszej kolejności trzeba było ich wyedukować. Bardzo dużo w kwestii edukacji konsumentów zrobiła nasza konkurencja. To oni wyedukowali rynek i uświadomili firmy o korzyściach płynących ze współpracy z osobami obracającymi się w social mediach.

Czy rynek influencer marketingu zachwiał się w czasie pandemii? Z jednej strony influencerzy brali udział w kampaniach społecznych poruszających tematy związane z koronawirusem, a z drugiej mówi się o tym, że niektórzy klienci ograniczyli budżety na działania z udziałem twórców internetowych.

Racja, obie tezy są w tym przypadku prawdziwe. Przełom marca i kwietnia był okresem dużego niepokoju, nikt nie wiedział z czym pandemia się wiąże, ani jak się przed nią zabezpieczyć. Przez pierwsze dni lockdown’u zaangażowaliśmy się i prowadziliśmy rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Zdrowia. Wspieraliśmy również kampanię społeczną #zostańwdomu, w którą zaangażowani byli celebryci i twórcy internetowi. Przeprowadziliśmy także kilka akcji z zakresu CSR dla marek takich jak np. 4F. Potem dał znać o sobie strach, bo wiele firm z sektora technologicznego miało bardzo zaburzone łańcuchy dostaw. Wystąpiły też ograniczenia wymuszone lockdownem w branży HoReCa. Pojawiły się obawy, że budżety zostaną obcięte i w wielu przypadkach to się działo. Na szczęście już w kwietniu udało nam się pozyskać pierwszych partnerów, którym okres lockdownu pomógł w biznesie, a jednocześnie były im potrzebne usługi marketingowe. Ostatnie miesiące to już etap normalizacji i przyzwyczajania się do sytuacji. Jako agencja mamy ciągle pewne ograniczenia, ale staramy się pracować w normalnym trybie i dzięki temu osiągamy coraz lepsze wyniki. Porównując minione półrocze z okresem analogicznym w 2019 roku, odnotowaliśmy wzrost przychodów na poziomie 15-20%. Jest on mniejszy niż ten, który prognozowaliśmy, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację, ciągle jesteśmy z niego bardzo zadowoleni.