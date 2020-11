Który kraj wyjdzie zwycięsko z pandemii? [VIDEO]

Chiny zadziwiająco szybko uporały się z pandemią, według oficjalnych statystyk nie ma tam drugiej fali zachorowań. Powodów do ekspansji chińskiej gospodarki jest więcej. Co jednak z wojną handlową? Gospodarka którego kraju ma szansę na najszybsze odbudowanie się po pandemii? Zapraszamy do obejrzenia komentarza video.