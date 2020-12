Do 100 mln zł czeka na startupy z branż gier i robotyki

100 mln na robotykę

Totalizator Sportowy do współpracy przy tworzeniu CVC wybrał polsko-amerykański zespół funduszu ff Venture Capital, którego siedziba główna znajduje się w Nowym Jorku. Zespół zarządzający został wybrany w otwartym postępowaniu. ffVC Tech & Gaming fundusz powstał z inicjatywy Totalizatora Sportowego oraz partnerów zarządzających ffVC przy wsparciu PFR Ventures oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Stworzenie funduszu corporate venture capital to realizacja jednej z zapowiadanych inicjatyw strategicznych przewidzianych na lata 2017-2020. Kontynuacja transformacji technologicznej Totalizatora Sportowego wymaga od nas już nie tylko współpracy ze światowymi gigantami rynku gamingowego, lecz także otwarcia na wdrażanie produktów i usług dostarczanych przez młode innowacyjne firmy, w tym polskie startupy. Liczymy, że wsparcie tego potencjału przyniesie nam wszystkim ogromne korzyści i przede wszystkim możliwość dalszego rozwoju – mówi Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.





Alternatywny kapitał dla spółek

Fundusz został powołany w ramach programu PFR NCBR CVC (programu współtworzonego przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). ffVC Tech & Gaming skupi się na startupach, które otworzą perspektywy oferowania ich produktów i usług na rynku amerykańskim. Zespół zarządzający planuje zainwestować do końca 2023 roku w 15-20 spółek.

– ffVC to kolejny międzynarodowy zespół, który sprowadzamy do kraju. Już wkrótce doświadczenia z kolebki rynku venture capital zasilą nasz lokalny ekosystem. Cieszy dobór branż, w których aktywny będzie nowy CVC. Doświadczeni producenci gier przyciągają ogromne zainteresowanie na warszawskim parkiecie, teraz startujące dopiero studia i projekty mogą liczyć na alternatywny kapitał – komentuje Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures.

– Wprowadzamy na polski rynek nowy fundusz CVC ukierunkowany na branże, które – co widzimy w naszych innych programach i inicjatywach – bardzo skutecznie absorbują wsparcie na B+R, przekuwając je w produkty z potencjałem na międzynarodową komercjalizację. – podkreśla Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Nowy fundusz to kolejna szansa na dywersyfikację wsparcia startupów w zależności od stopnia dojrzałości biznesowej ich pomysłów. Z myślą o takim zróżnicowaniu wsparcia stworzyliśmy całą rodzinę programów BRidge, w tym PFR NCBR CVC. W tych instrumentach finansowych przekazaliśmy już polskiej społeczności startupowej blisko 900 mln zł. To pokazuje zarówno skalę naszych wspólnych działań, jak i potrzeby rynku, na które od dziś odpowiadać będzie nowy mocny gracz – dodaje Przemysław Kurczewski.