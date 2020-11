Daniel Olejniczak: wcześniej czy później wszystkie firmy będą w chmurze [PODCAST]

W ostatnim czasie obserwujemy coraz większą popularność modelu holistycznego outsourcingu. Najczęściej dotyczy on procesów IT. Dlaczego tak się dzieje i czy wymaga to większych nakładów inwestycyjnych wyjaśnia Daniel Olejniczak, prezes firmy Bonair. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.