Tomasz Napiórkowski: Kluby fitness nie były źródłem zakażeń w Polsce [PODCAST]

Co najmniej do 27 grudnia br. kluby fitness zgodnie z rządowym planem mają pozostać zamknięte. Jednak przedstawiciele branży alarmują, że wiele firm nie przetrwa tak długiego okresu zamrożenia działalności. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.