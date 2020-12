Aleksander Pawlak: Jest cała grupa inwestorów, którzy dorobili się na WIG-COVID [PODCAST]

Co to są kryptowaluty?

Kryptowaluty to inaczej wirtualne pieniądze. To cyfrowa waluta funkcjonująca poza systemem bankowym. Obecnie dostępnych online jest ponad 1000 kryptowalut.

Co to jest bitcoin?

Bitcoin to najbardziej popularna kryptowaluta. Została uruchomiona w styczniu 2009 roku. Założeniem kryptowalut jest to, że w obiegu pozostawać ma z góry określona ich liczba. Przykładowo całkowita liczba Bitcoinów to 21 milionów.

Bitcoin czy złoto? W co inwestować?

Gospodarka cyfrowa to z pewnością wygrany 2020 r. a kryptowaluty mają w tym swój udział. Tylko od początku roku do połowy listopada br. bitcoin podrożał o 128%, w tym czasie złoto tylko o 24,5%. Jak zauważa Aleksander Pawlak bitcoin pretenduje do bycia cyfrowym złotem, ale to jeszcze daleka droga. Wprawdzie bitcoin i złoto są komplementarne, nie konkurencyjne.

Aleksander Pawlak – prezes zarządu, menadżer działu dewizowego firmy Tavex

