Michał Kołodziejczak: Z kraju, który był potentatem eksportowym, staliśmy się śmietniskiem [PODCAST]

„5” dla zwierząt w zamrażarce

Pomimo, że projekt „5” dla zwierząt znalazł się w zamrażarce, to PiS zapowiedział stworzenie nowej wersji projektu. Co się w niej znajdzie, a co zostanie wykreślone? Tym samym resort rolnictwa zapowiedział masowe testowanie norek na koronawirusa.

Niskie ceny na rynku trzody chlewnej

Jak zauważa Michał Kołodziejczak „kiedyś dokładało się do produkcji, dziś już nie ma z czego”, tym samym trwa wygaszanie hodowli w Polsce. Za tym idą nie tylko straty finansowe ale i ludzkie dramaty.





Protesty rolników

Dziś rządzący oderwali się od społeczeństwa i przestali rozmawiać z ludźmi, z tymi, którzy mają inne zdanie – podkreśla Michał Kołodziejczak. Jak dodaje, większość konfliktów w Polsce wynika z braku rozmowy władzy ze społeczeństwem.

Michał Kołodziejczak – prezes Agrounii, lider protestów rolniczych

