Marta Lempart: rząd prowadzi z nami rozmowy pałkami i gazem [PODCAST]

Marta Lempart: ten czas to czas przełomu społecznego

„Mamy do czynienia z przełomem społecznym, z dojściem do głosu nowego pokolenia które będzie rządziło Polską. Oprócz tego mamy do czynienia z momentem konstytucyjnym, czyli momentem kiedy znaleźliśmy się w takim klinczu prawnym i ustrojowym, że zwykłymi środkami np. zmianami ustaw - niewiele jesteśmy w stanie zrobić”. Marta Lempart w rozmowie z Agnieszką Gorczycą zdradza, jak przyjęła informację o zakazie wstępu do Sejmu, jakie są plany „posprzątania po PIS” i czy będzie referendum w sprawie aborcji.

Czy Ogólnopolski Strajk Kobiet prowadzi rozmowy ze stroną rządową?

Tak, strona rządowa cały czas prowadzi z nami rozmowy pałkami teleskopowymi i gazem





Jak działa Rada Konsultacyjna Strajku Kobiet?

Ogólnopolski Strajk Kobiet przedstawił pierwsze efekty pracy powołanej w październiku Rady Konsultacyjnej. Ponad 400 ekspertów przeanalizowało największe problemy związane m.in. z prawami kobiet, edukacją, ochroną zdrowia i sytuacją na rynku pracy. Cały czas można składać uwagi do projektów.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna uważa, że trzeba się zastanowić nad referendum w sprawie aborcji. Czy będzie takie referendum?

Ogólnopolski Strajk Kobiet już się wypowiedział w tym temacie, referendum jest teraz na ulicy.

Marta Lempart: liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, który domaga się prawa kobiet do aborcji na żądanie,, prezeska Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, działaczka społeczna

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie MOJA FIRMA

Spotify http://prawna.pl/spotify

iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes

Google Podcast http://prawna.pl/google

Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl

Zapraszamy do odsłuchania kolejnego wywiadu z serii „Moja firma”, która ukazywać się będzie co środa w ramach podcastu „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie”. Gośćmi Agnieszki Gorczyca są eksperci i analitycy ze świata biznesu i finansów.

PODCASTY - poprzednie odcinki