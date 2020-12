Michał Gołkiewicz: Brak researchu rynku to błąd, który najwięcej kosztuje [PODCAST]

Kiedy wejść na zagraniczne rynki?

W przypadku prowadzenia firmy na polskim rynku skala wzrostu jest ograniczona. Dlatego w dobie koronawirusa przedsiębiorcy powinni pomyśleć o ekspansji na zagraniczne rynki. Jak podkreśla Michał Gołkiewicz w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) kluczowy jest research. Pominięcie go to jeden z największych i częstych błędów. To błąd, który najwięcej kosztuje: pieniędzy i złych emocji.

Co to jest research?

Research to badanie. Zbieranie danych, informacji na dany temat np. na temat konkurencji na runku w danej branży.





Jak stworzyć produkt na zagraniczne rynki?

Jak podkreśla Michał Gołkiewicz produkt tworzymy z punktu widzenia Klienta i jego potrzeby. Jeśli zrozumieliśmy tę potrzebę i w oparciu o nią tworzymy produkt, który adresuje ją lepiej niż konkurencja, wtedy kluczowe jest, by myśleć szerzej. Dotyczy to np. branży IT.

Michał Gołkiewicz – finansista, dwukrotny laureat rankingu Forbes 30 przed 30. Co-founder & CEO Sundose. Prywatnie pasjonat fotografii i podróży.

