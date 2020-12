Jak będzie wyglądać zarządzanie firmą po pandemii?

Zarządzanie firmą po pandemii

Czekając na ustąpienie epidemii menedżerowie firm zastanawiają się, jak powinna wyglądać praca biur i przedsiębiorstw w erze post-covidowej.

Marcowy lockdown sprawił, że praca nad digitalizacją i cyfryzacją workforce’u, która ciągnęła się od ponad 20 lat, nagle niesamowicie przyspieszyła. Nie dało się zrobić inaczej – pracownicy musieli zacząć pracować zdalnie, a zadania musiały przenieść się do przestrzeni online.





Czy praca zdalna się sprawdza?

Okazało się, że praca w taki sposób jest możliwa i może być efektywna. Pojawiły się przepowiednie, że praca już na zawsze przeniesie się do przestrzeni cyfrowej – a pracownicy do swoich domowych biur. Co o tym sądzą eksperci po prawie dziewięciu miesiącach pandemii?

– Z dnia na dzień pracownicy obudzili się z nowymi kompetencjami. To bardzo miłe uczucie. Ale okazało się, że po kilku miesiącach pandemii życie online wcale nie jest takie fajne. Jest się bez przerwy przed komputerem, u siebie w domu. Jesteśmy tym już znużeni – powiedział serwisowi eNewsroom Krzysztof Obłój, profesor Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

– Jak w związku z tym zarządzanie będzie wyglądało w przyszłości, po COVIDzie? Najprawdopodobniejsza odpowiedź jest taka, że będzie wyglądało hybrydowo. Część osób będzie pracowała offline, a część osób online – i te osoby będą się rotowały.

Firmy pozbędą się problemu nudy i frustracji, gdy nauczą się rotować pracowników i będą wiedzieć, jakie zadania można, a jakich zadań nie powinno się przesuwać do sfery online. Dzisiaj nie mamy tego wyboru – ale w przyszłości nie powinno się przerzucać do internetu zadań, które wymagają społecznej interakcji. Bo ostatnia rzecz, którą odkryliśmy o pracy online – to fakt, że ona wcale nie jest efektywna. Nie przewiduję, żebyśmy przenieśli się do online – z wyjątkiem bardzo szczególnych aktywności. Do nich zaś trzeba zatrudniać ludzi, którym nie są potrzebne społeczne interakcje w pracy. Ludzie, którzy zbudowali relacje w pracy, potrzebują ich do efektywnego funkcjonowania – wskazuje Obłój.

