Magdalena Wilk: Obostrzenia dla przedsiębiorców są niezgodne z konstytucją [PODCAST]

W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) Magdalena Wilk podkreśla, że do wprowadzenia ograniczeń, przewidziany jest stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej. Jeśliby taki stan został wprowadzony w Polsce, ze wszystkimi tego konsekwencjami, m.in. odszkodowawczymi dla przedsiębiorców, to wówczas można by mówić o prawnych nakazach i zakazach, obostrzeniach. Ale takiego stanu nie ma, w związku z czym narzucanie przedsiębiorcom zakazu prowadzenia działalności i tak naprawdę zarabiania na życie, nawet w stanie epidemii, jest w chwili obecnej bezprawne.

Czy przedsiębiorca może odmówić przyjęcia kary administracyjnej?

Główną dolegliwością kar administracyjnych jest to, że są natychmiast wykonalne. Więc zanim się odwołamy, zanim uzyskamy skuteczny wyrok, to po prostu te pieniądze mogą nam zostać ściągnięte z konta. Nie ma też możliwości odmowy przyjęcia takiej kary.”





Czy można zmienić protokół podczas kontroli sanepidu lub policji?

Przedsiębiorcom zalecam spokój i nie utrudnianie czynności podczas kontroli sanepidu czy policji. […] Powinniśmy bardzo spokojnie i dokładnie przeczytać protokół, żeby nie było tam jakichś nieścisłości czy nie tak stwierdzonych okoliczności, przed jego podpisaniem. Jeżeli coś stwierdzimy, że jest nie tak, zawsze możemy żądać naniesienia poprawek do takiego protokołu.

Czy można nagrywać interwencję sanepidu lub policji?

Tak, można nagrywać, ale nie można pokazywać twarzy funkcjonariusza ani pracownika sanepidu.

Magdalena Wilk – adwokat z Kancelarii Adwokackiej Magdalena Wilk

