Karolina Karolczak: Noworoczne plany mają sens, jeżeli wiemy jak je zbudować [PODCAST]

Czy postanowienia noworoczne mają sens?

Kto z nas nie robi noworocznych postanowień. O to jak planować z głową Agnieszka Gorczyca (Infor.pl) zapytała Karolinę Karolczak, która na co dzień zajmuje się zawodowo planowaniem dalekosiężnych celów. Jak podkreśla Karolczak pierwszym etapem świadomego planowania celów jest ułożenie swojego planu dnia i systematyczne działanie dzień po dniu. Najlepiej zacząć od małych kroków.

Kiedy zaczniemy robić małe rzeczy i zobaczymy, że to się udaje, będziemy mieli apetyt na robienie większych – dodaje Karolczak.





Jak zaplanować najlepszy dzień?

Pierwszym etapem świadomego planowania celów jest ułożenie swojego planu dnia - poznanie siebie i systematyczne działanie dzień po dniu. Jest to ciężkie i wymaga samodyscypliny. Najlepszy dzień powinien być zaplanowany dzień wcześniej. Zaczynajmy od tego, co dla nas najtrudniejsze, ale co przybliża nas do osiągnięcia celu - wyjaśnia Karolczak.

Od czego zacząć planowanie?

Po zdefiniowaniu, gdzie chcemy być, musimy zdefiniować też, gdzie jesteśmy teraz. Osiągnięcie celów wymaga ich wyznaczenia oraz samodyscypliny i motywacji do działania. Najlepiej zacząć od małych kroków. Kiedy zaczniemy robić małe rzeczy i zobaczymy, że to się udaje, będziemy mieli apetyt na robienie większych - podsumowuje Karolczak.

Karolina Karolczak - trener gwiazd, wykładowca akademicki i specjalista od osiągania celów, na You tubie prowadzi kanał „Karolina od celów”

