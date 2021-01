Oświadczenie woli w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 60 k.c., jeżeli ustawa nie przewiduje szczególnej formy dla danego rodzaju czynności prawnej, wola osoby może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia tę wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Przepis ten stanowi definicję legalną pojęcia „oświadczenia woli”. Jednoznacznie wynika z niego, że umowa może zostać zawarta przez złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej.

Ustawa nie zawiera przy tym katalogu sposobów złożenia oświadczenia woli przez Internet. Tytułem przykładu można wskazać takie metody jak poczta elektroniczna, formularz WWW, komunikator tekstowy oraz wideo rozmowa. Jak już jednak zasugerowano powyżej, zawarta w taki sposób umowa będzie zawarta elektronicznie jedynie w powszechnym rozumieniu, ale nie będzie to elektroniczna forma czynności prawnej.





Polecamy: Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 2021

Czynność prawna w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 781 § 1 k.c., czynność prawną uważa się za dokonaną w postaci elektronicznej, jeżeli oświadczenie woli zostało złożone w postaci elektronicznej i opatrzono je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 782 § 2 k.c., oświadczenie takie jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Jeżeli złożenie oświadczenia woli w jeden z powyższych sposobów nie jest zakończone złożeniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nie będzie to umowa zawarta w formie elektronicznej, a więc umowa ta nie będzie równoważna z umową zawartą w formie pisemnej. Trzeba zwrócić na to szczególną uwagę jeżeli przepisy ustawy zastrzegają do ważności określonej czynności prawnej formę pisemną. Możliwe również, że czynność, do której ustawa wymaga formy pisemnej, będzie ważna nawet bez złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ale wywrze ona ograniczone skutki prawne.

Czynność prawna w formie dokumentowej

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, bez opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie doprowadzi zatem do umowy zawartej w formie elektronicznej, równoważnej z formą pisemną, ale doprowadzi do zawarcia umowy w formie dokumentowej. Zgodnie z art. 772 k.c., do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Zatem, przez podanie stosownych danych obu stron umowy w formularzu elektronicznym, wiadomości mailowej itp. formularz ten może stać się umową zawartą w formie dokumentowej. Najczęściej zatem, mówiąc o umowie zawartej przez Internet mamy na myśli właśnie umowę zawartą w formie dokumentowej.

Maciej Wierzchowiec. Młodszy Prawnik. Młodszy Prawnik w Dziale Prawa dla Biznesu Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA