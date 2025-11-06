Brak aktualizacji tej informacji w rejestrze oznacza poważne straty - utrata ulg, zwroty dotacji, jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku w terminie

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje już zmiana, która dotyka każdego przedsiębiorcy w Polsce. Nowa edycja Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) to nie tylko zwykła aktualizacja – to rewolucja w sposobie opisywania polskiego biznesu. Czy wiesz, że wybór niewłaściwego kodu może zamknąć Ci drogę do dotacji lub ulgi podatkowej?

rozwiń >

Nowy język polskiej gospodarki

Polska Klasyfikacja Działalności to coś więcej niż zbiór technicznych kodów – to język, w którym państwo "rozmawia" z przedsiębiorcami. Każdy kod PKD to jak słowo w tym języku, precyzyjnie opisujące rodzaj prowadzonej działalności. Od stycznia 2025 roku ten język został przepisany na nowo, co zmusza firmy do nauki nowych wyrażeń. Obecnie kody PKD towarzyszą nam na każdym kroku: w KRS-ie, CEIDG, dokumentach podatkowych i wnioskach o dotacje. Wybór odpowiedniego kodu to często kwestia strategiczna – decyduje o wysokości podatków, dostępie do ulg czy możliwości ubiegania się o określone zezwolenia. Wprawdzie czas na wdrożenie nowej klasyfikacji PKD w firmie wynosi 2 lata i skończy się wraz z upływem 2026 roku, to jednak jest ona już teraz stosowana przez organy państwa.

Co tak naprawdę się zmienia?

Najnowsza edycja PKD wprowadza zupełnie nowe kody, które odzwierciedlają dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii. Są to w dużej mierze kody dedykowane usługom chmurowym, zaawansowanym usługom cyfrowym oraz działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii. Jednocześnie część starych kodów uznanych za nieaktualne w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, zniknie z klasyfikacji. To nie jest zwykłe przetasowanie – to fundamentalne dostosowanie systemu do współczesnych realiów biznesowych. Firmy, które do tej pory musiały się mieścić w ogólnych, mało precyzyjnych kategoriach, wreszcie otrzymują narzędzie do dokładnego opisania swojej działalności.

Kto powinien szczególnie uważać?

Zmiany w klasyfikacji dotykają każdego przedsiębiorcę, ale niektóre branże odczują je szczególnie mocno. Firmy z sektora technologicznego, zwłaszcza te zajmujące się sztuczną inteligencją, chmurą obliczeniową czy zaawansowanymi rozwiązaniami cyfrowymi, muszą całkowicie przebudować swój profil działalności w rejestrach. Również przedsiębiorcy z branży OZE, recyklingu i gospodarki odpadami stają w obliczu zupełnie nowej sytuacji. Nie bez znaczenia pozostaną zmiany dla producentów – wiele kodów produkcyjnych zostanie podzielonych na bardziej szczegółowe kategorie, co wymusi dokładną weryfikację obecnego wpisu.

Termin, który może kosztować

Ustawodawca wyznaczył bardzo konkretny termin na dostosowanie się do nowych przepisów – przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 stycznia 2025 r. mają 2 lata na aktualizację kodów PKD. Przy każdej zmianie wpisu, rejestr przedsiębiorców będzie wymagał dostosowania kodów PKD do nowej klasyfikacji PKD 2025. W skrajnych przypadkach nieaktualny kod PKD może nawet uniemożliwić uzyskanie lub przedłużenie koncesji na prowadzenie określonej działalności. Trzeba też pamiętać, że brak aktualizacji w tym zakresie stanowi wykroczenie. Zgodnie z art. 611 § 2 Kodeksu wykroczeń, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Grzywna wymierzana na podstawie kodeksu wykroczeń może wynosić do 5000 zł.

Jak przeprowadzić zmianę kodu PKD?

Procedura aktualizacji kodu PKD różni się w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa. Dla spółek konieczne będzie podjęcie formalnej uchwały przez właściwy organ, następnie wypełnienie formularza, uiszczenie opłaty od wniosku o wpis i złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Procedura zgłoszenia wniosku odbywa się online. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych proces jest znacznie prostszy – wystarczy zalogować się do systemu CEIDG i zmodyfikować dane, co jest całkowicie bezpłatne.

Jak wybrać właściwy kod PKD?

Wybór właściwego kodu PKD często nastręcza trudności, szczególnie gdy firma prowadzi zróżnicowaną działalność. W takiej sytuacji warto skorzystać z kilku sprawdzonych rozwiązań. Po pierwsze, Ministerstwo Rozwoju udostępnia specjalny wyszukiwarkę PKD, która ułatwia znalezienie odpowiednich kodów. Po drugie, w przypadku wątpliwości warto zasięgnąć opinii doradcy podatkowego – profesjonalista pomoże nie tylko dobrać właściwe kody, ale także oceni ich konsekwencje podatkowe i formalne. Pamiętajmy, że można wskazać kilka kodów PKD, przy czym jeden z nich musi być oznaczony jako przeważający.

Niewłaściwe oznaczenie PKD

Nieprawidłowy kod PKD może generować poważne problemy. Firmy traciły możliwość skorzystania z ulg podatkowych, były zmuszone do zwrotu otrzymanych dotacji, a nawet musiały płacić wyższe składki ZUS. W jednym z głośnych przypadków przedsiębiorstwo produkcyjne przez lata korzystało z nieodpowiedniego kodu, co uniemożliwiło mu ubieganie się o status przedsiębiorstwa innowacyjnego i związane z tym korzyści. Straty szacowano na setki tysięcy złotych. Inna firma, działająca w branży OZE, nie zaktualizowała kodu na czas i straciła szansę na udział w wartym miliony złotych przetargu.

Co gorsza, zmiana PKD w 2025 roku raczej nie będzie ostatnią tak poważną. Wraz z rozwojem technologii i pojawianiem się nowych form działalności, system PKD będzie musiał podlegać dalszym modyfikacjom. Już teraz widać tendencję do coraz większej specjalizacji i precyzji w opisywaniu działalności gospodarczych. Przedsiębiorcy, którzy chcą utrzymać konkurencyjność, powinni traktować kody PKD nie jako uciążliwy obowiązek, ale jako strategiczne narzędzie do precyzyjnego pozycjonowania swojej firmy w systemie gospodarczym, od którego zależy prowadzenie biznesu ze względu na stawiane wymogi formalne w warunkach uzyskiwania dotacji czy korzystania z ulg.

Nowe PKD - od stycznia 2025 czy od stycznia 2027?

Pewne wątpliwości interpretacyjne może nastręczać fakt, że nowa klasyfikacja PKD została wprowadzona rozporządzeniem, które weszło w życie z dniem 01.01.2025 r., ale jednocześnie określono w nim okres przejściowy i obowiązek stosowania nowej klasyfikacji PKD po upływie dwóch lat od wejścia w życie. Jak to zatem rozumieć - czy już teraz można ponosić negatywne konsekwencje braku aktualizacji PKD, skoro będzie "obowiązkowa" od 01.01.2027 ? Na to pytanie odpowiada § 2 ust. 1 rozporządzenia wprowadzającego nową klasyfikację: "Równocześnie ze stosowaniem klasyfikacji PKD 2025 w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej można stosować klasyfikację PKD 2007 do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.". To oznacza, że dotychczasową klasyfikację można stosować jednocześnie z nową, ale jest to tylko dodatkowa możliwość. Natomiast klasyfikacja PKD 2025 już obowiązuje, gdyż zgodnie z § 6: "Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.". To oznacza, że warunki udziału w konkursach na dotacje czy też korzystanie z ulg podatkowych, mogą dotyczyć już wyłącznie nowej klasyfikacji - jeżeli tylko np. organizator konkursu na dotacje zawrze w opisie warunków wymagania tylko określone według nowej klasyfikacji, a my nie mamy zaktualizowanego numeru PKD 2025, tylko posługujemy się PKD 2007.

Nie zależy mi na dotacjach lub ulgach, bo z nich nie korzystam lub mi nie przysługują - czy wtedy też muszę zmienić PKD?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podaje wprost, że jeśli przedsiębiorca przez 2 lata nie dokona aktualizacji wpisu, planowane jest automatyczne przeklasyfikowanie kodów PKD 2007 na PKD 2025 zgodnie z określonymi przez GUS tzw. „kluczami przejścia (powiązań)”. Znajdują się one w załączniku do rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). To oznacza, że zmiana odbędzie się automatycznie w razie braku wcześniejszej aktualizacji. Warto jednak wtedy sprawdzić, czy na pewno została dokonana poprawnie.