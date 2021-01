Katarzyna Szwarc: Dlaczego rosnąca liczba laików nie zawsze jest wytyczną sprzedaży? [PODCAST]

Kiedy media społecznościowe nie wystarczają?

- Prowadzę jednoosobową firmę, zajmuję się rękodziełem. Mam całe mnóstwo pomysłów. Wzięłam udział w Internetowych Rewolucjach, bo zaczynałam od mediów społecznościowych i przynosiło to fajne efekty, ale czułam, że coś mi umyka. Potem założyłam sklep internetowy i stronę, ale nadal moja wiedza nie była wystarczająca i jej szukałam - mówi Katarzyna Szwarc.

I dodaje, że branża wyposażenia wnętrz to nie są rzeczy pierwszej potrzeby, ale jednak ludzie są nimi bardzo zainteresowani, bo spędzają więcej czasu w domu. Jesteśmy zamknięci i chcemy, żeby się to już skończyło, ale dla wielu biznesów jest to też szansa.





Co zmieniły Internetowe Rewolucje?

Po udziale w szkoleniach Google Internetowe Rewolucje Katarzyna Szwarc nauczyła się analizować ruch na stronie i czerpać wiedzę z twardych danych dostarczanych przez udostępniane narzędzia. W rezultacie zwiększyłam sprzedaż o 70% i właśnie szukam nowego pracownika – dodaje Szwarc.

Firmy Jutra - rekrutacja trwa

Obecnie trwa rekrutacja do programu Program Firmy Jutra. Program jest skierowany do mikro i małych firm, które dopiero chcą rozpocząć sprzedaż w internecie lub chcą rozwijać już istniejącą działalność. Firmy Jutra są bezpośrednią odpowiedzią na pandemię, zawierają więcej modułów szkoleniowych, narzędzi i są bardziej całościowe.

- Warto się zgłaszać do takich programów, posiadając już jakąś działalność internetową, bo wtedy możemy wykorzystać pełny potencjał wiedzy naszego konsultanta - podsumowuje Szwarc.

Katarzyna Szwarc - właścicielka firmy MoonDot z Poznania, pracuje na etacie w poznańskim teatrze, mama 9-letniego Leona i 6-letniej Ani, właścicielka 2 psów, kota i gekona. Swoją pasję - szydełkowanie przerodziła w biznes. Tworzy nowoczesne i użyteczne rękodzieło - dziergane pufy, pokrowce na stołki, poduchy i kolorowe koszyczki. Uczestniczka szkoleń Google Internetowe Rewolucje.

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie MOJA FIRMA

Spotify http://prawna.pl/spotify

iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes

Google Podcast http://prawna.pl/google

Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl

Zapraszamy do odsłuchania kolejnego wywiadu z serii „Moja firma”, która ukazywać się będzie co środa w ramach podcastu „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie”. Gośćmi Agnieszki Gorczyca są eksperci i analitycy ze świata biznesu i finansów.

PODCASTY - poprzednie odcinki

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA