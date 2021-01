Jak zadbać o dietę pracownika na home office?

Polacy tyją podczas pandemii

Pandemiczny 2020 rok, zdominowany przez pracę zdalną, odbił się nie tylko na kondycji psychicznej wielu Polaków, ale również na ich masie ciała. Według szacunków w czasie kwarantanny, przybieraliśmy średnio na wadze nawet pół kilo tygodniowo. Jak pokazały wyniki badania Dailyfruits, zrealizowanego w pierwszej połowie 2020 roku, aż 40% pracujących Polaków ma nieprawidłową masę ciała. Nie dziwi więc fakt, co potwierdzają także sondaże, że nawet połowa Polaków czyniąc postanowienia noworoczne chciałaby schudnąć. Długotrwała praca na home office i złe nawyki żywieniowe utrudniają utrzymanie właściwej masy ciała. Otyłość staje się najpowszechniejszym problemem zdrowotnym wśród polskich pracowników, co ma także coraz większe konsekwencje dla pracodawców.

Otyłość jest wymieniana wśród głównych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Od lat nadmierna masa ciała jest problemem rangi światowej, z którym zmaga się wiele krajów. Badanie Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego wykazało, że bez względu na stopień problemów zdrowotnych uległo one pogorszeniu w okresie kwarantanny narodowej. Zasadne wydaje się być zatem przypuszczenie, że wraz z utrzymaniem zdalnego trybu pracy pogłębianie się nadwagi i otyłości trwało przez kolejne miesiące i trwa do teraz – w marcu minie rok.





Coraz większe stają się koszty osobiste, ekonomiczne i społeczne z powodu licznych powikłań, generowanych przez otyłość. Osoby z nadmierną masą ciała są narażone na wyższe ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych i niepełnosprawności, a nawet przedwczesną śmierć. Kraje szukają różnych sposobów na walkę z otyłością - czy jednym z nich okaże się podatek cukrowy, który wchodzi w życie w Polsce w 2021 roku? Jego wprowadzenie według informacji, ma na celu ograniczenie dużego spożycia cukru w naszym kraju, promocję prozdrowotnych wyborów konsumentów i walkę z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, związanymi m.in. z otyłością.

Jakie popełniamy błędy żywieniowe?

Jak pokazały wyniki badania „Nawyki żywieniowe pracujących Polaków” firmy Dailyfruits, popełniamy wiele błędów żywieniowych zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Ich konsekwencją jest zmniejszona odporność, większa skłonność do absencji oraz obniżona efektywność biznesowa firm. Dieta uboga w warzywa i owoce - 50% pracujących Polaków nie je codziennie owoców, 40% warzyw, niezdrowe podjadanie i nadużywanie słodyczy - 86% zapytanych Polaków pracując podjada między posiłkami, często sięgając po słodycze – to niezdrowe nawyki, zwiększające ryzyko otyłości i innych chorób.

Jak zadbać o dietę pracownika, szczególnie na home office?

W interesie pracodawcy, o co apeluje m.in. WHO jest uświadamianie pracowników, jak ważna jest zmiana nawyków żywieniowych dla ich zdrowia. Zgodnie z rekomendacją WHO warto wdrażać programy prozdrowotne w miejscu pracy, bez względu czy jest ona realizowana w biurze czy zdalnie. Ich fundamentem powinno być budowanie w organizacji nawyków żywieniowych w różnych formach, jak na przykład: newslettery, piramidy żywieniowe, mailingi, czy webinaria i indywidualna współpraca ze specjalistami z zakresu dietetyki. Duże znaczenie ma także stwarzanie w ciągu dnia pracy dobrej okazji pracownikom do wybierania zdrowszych produktów. Praca na home office, wbrew pozorom także daje szanse pracodawcom na edukację żywieniową i zachęcanie pracowników do sięgania po zdrowe produkty.

Złe nawyki żywieniowe, zwiększona ekspozycja na stres, przekładają się na spadek odporności, zmęczenie a w konsekwencji również obniżenie efektywności pracy i działalności firmy. Dlatego coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę zadbania o zdrowie swoich pracowników i zaczyna oferować benefity na home office. Mają one nie tylko pokazać, że zdrowie jest ważnym aspektem pracy, ale także zbudować więź pomiędzy firmą a pracownikami w czasie pracy zdalnej. Przykładem takich działań może być wysyłka pracownikom paczek ze zdrowymi produktami lub realizowana zamian owocowych czwartków w biurze na cykliczne owocowe dostawy na home office. – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Regularne dostawy świeżych owoców i warzyw do domu czy biura wspierają właściwe odżywianie pracowników, ale nie są wystarczające, aby zmienić styl życia na zdrowszy. Do tego, zarówno jak do efektywnej pracy, potrzebna jest odpowiednia motywacja.

W weryfikacji postępów przydatne mogą okazać się bezpłatne aplikacje i narzędzia sprawiające, że łatwiej jest zadbać o właściwą dietę i aktywność fizyczną. Przykładem jest przygotowany na 2021 rok planer Dailymotywacja, który można rozesłać do pracowników wewnątrz organizacji. Duże znaczenie w tym w procesie odgrywa także pracodawca, który świadomy korzyści płynących z budowania zdrowych nawyków żywieniowych u pracowników, może być inicjatorem firmowego programu prozdrowotnego. – dodaje Magdalena Kartasińska.

W czym pomaga zmiana nawyków żywieniowych?

Zmiana nawyków żywieniowych pracowników przekłada się na poprawę funkcjonowania całej firmy, przynosząc wymierne korzyści pracodawcy. Świadomi pracodawcy zaczynają więc inwestować w programy prozdrowotne. Jednym z jego elementów mogą być na przykład grupowe lub indywidualne spotkania online z dietetykiem, poruszające kwestie związane z budowaniem nawyków, żywieniowym wsparciem odporności oraz realizacją dietetycznych celów pracowników. Można rozpocząć działania edukacyjne w trybie zdalnym, a w razie powrotu do biur kontynuować je hybrydowo lub stacjonarnie.

Nowy Rok stwarza dobrą szansę na realizację zdrowej diety i utratę nadmiernej masy ciała w ramach postanowień noworocznych, bez względu czy pracujemy na home office czy w biurze. Pracodawca może nas w tym efektywnie wesprzeć, realizując programy prozdrowotne, promujące zdrowe żywienie i aktywność fizyczną. Jest to także w jego interesie, gdyż nigdy jeszcze odporność psychiczna i fizyczna pracowników nie miała tak dużego znaczenia dla efektywności biznesowej firm, jak obecnie w czasie pandemii.

