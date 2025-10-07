Firmy będą zdecydowanie zwiększać zatrudnienie na koniec roku. Jest duża szansa na podniesienie obrotu

Dlaczego firmy planują zdecydowanie zwiększać zatrudnienie na koniec 2025 roku? Chodzi o gorący okres zakończenia roku - od Halloween, przez Black Friday i Mikołajki, aż po kulminację w postaci Świąt Bożego Narodzenia. Najwięcej pracowników będą zatrudniały firmy branży produkcyjnej. Ratunkiem dla nich są pracownicy tymczasowi. To duża szansa na zwiększenie obrotu.

Firmy zdecydowanie zwiększą zatrudnienie

7 na 10 polskich przedsiębiorstw planuje zatrudnienie pracowników tymczasowych w ostatnim kwartale tego roku. Największe zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy widać w branży produkcyjnej, najmniejsze – w logistyce. To wyniki najnowszego Wskaźnika Pracy Dorywczej.

Według badania, realizowanego na zlecenie agencji pracy natychmiastowej Tikrow, 70 proc. firm planuje zatrudnić dorywczych pracowników w IV kwartale tego roku. Wysoki wskaźnik zapotrzebowania na dodatkowe ręce do pracy utrzymuje się od II kwartału tego roku (wtedy 71 proc. firm deklarowało zatrudnienie pracowników tymczasowych, w III kwartale było to 73 proc. firm).

Jakie firmy będą zatrudniać?

Największe zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy deklarują średnie firmy (od 50 do 249 pracowników) i duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników). Odpowiednio 75 proc. i 74 proc. z nich zamierza pod koniec roku weprzeć się pracownikami tymczasowymi.

Więcej zamówień na koniec roku - potrzeba rąk do pracy

– Ostatni kwartał roku to gorący czas w kalendarzu biznesowym – okres, w którym wiele firm ma największą szansę na zwiększenie obrotów. To właśnie wtedy następują kluczowe momenty zakupowe, które co roku napędzają sprzedaż: od Halloween, przez Black Friday i Mikołajki, aż po kulminację w postaci Świąt Bożego Narodzenia. Każde z tych wydarzeń stanowi naturalny pik sprzedażowy i okazję, by przyciągnąć klientów atrakcyjną ofertą. Wtedy też agencje pracy tymczasowej odnotowują wysokie zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez firmy z produkcji, retailu i logistyki – ocenia Krzysztof Trębski, prezes Tikrow.

Potwierdzają to wyniki Wskaźnika Pracy Dorywczej – sezonowy wzrost zamówień w IV kwartale jest wskazywany jako najczęstsza przyczyna poszukiwania dodatkowych rąk do pracy (39 proc. wskazań, wzrost o 1 pp. w porównaniu do III kwartału). Tak samo często przedstawiciele firm wskazują rosnące koszty zatrudnienia stałych pracowników (spadek o 3 pp.). Za nimi znalazły się trudności z pozyskaniem pracowników fizycznych i niespecjalistycznych (32 proc., spadek o 2 pp. w porównaniu do poprzedniego okresu.

Firmy branży produkcyjnej zatrudnią pracowników tymczasowych

Branżą, która od kilku edycji badania niezmiennie znajduje się na szczycie sektorów, które w największym stopniu potrzebują pracowników tymczasowych, jest produkcja. Aż 77 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych planuje zatrudnienie dodatkowych osób w ostatnim kwartale roku. To wzrost o 1 pp. w porównaniu do poprzedniego okresu i aż o 10 pp. w porównaniu do ostatniego kwartału 2024 roku. Według przedstawicieli firm produkcyjnych, które wzięły udział w badaniu, to rosnące koszty zatrudnienia oraz sezonowy wzrost zamówień są najważniejszymi przyczynami sięgania po pracowników dorywczych (odpowiednio 37 proc. i 35 proc. wskazań).

Czy retail i logistyka będzie zatrudniać?

Wyższe zapotrzebowanie na pracowników odnotowuje także retail. 71 proc. firm z tego sektora planuje zatrudnić dodatkowe osoby. To wzrost o 2 pp. w stosunku do III kwartału. Zaskakuje fakt, że to nie sezonowy wzrost zamówień znajduje się na szczycie listy powodów potrzeby dodatkowego zatrudnienia – jest on istotny dla 42 proc. firm, a ważniejszym powodem okazały się rosnące koszty zatrudnienia stałych pracowników (46 proc. wskazań).

Dla magazynów i firm logistycznych IV kwartał 2025 roku nie jest aż tak dużym wyzwaniem. 59 proc. przedsiębiorstw z tych branży planuje zatrudnienie pracowników tymczasowych. To wyraźny spadek w porównaniu do badania z poprzedniego kwartału (o 13 pp.), a także z analogicznego okresu w ubiegłym roku (spadek o 14 pp.).

Studencie wracają na studnia - mniej rąk do pracy

Początek roku akademickiego dla wielu studentów oznacza, że muszą ograniczyć oni swoje plany dotyczące pracy dorywczej. Wśród tej grupy aż o 21 pp. zmniejszyło się zainteresowanie tą formą dorabiania. W trakcie lata i wakacji 44 proc. studentów i uczniów deklarowało chęć podjęcia dodatkowego zajęcia zarobkowego. W IV kwartale ta grupa to jedynie 23 proc. osób. To także przyczyna, dla której ogólna liczba Polaków planujących podjąć dodatkową pracę zmalała do 16 proc. (spadek o 2 pp. względem poprzedniego kwartału).

Głównym powodem, dla którego Polacy chcą dorobić pod koniec roku, to potrzeba pieniędzy na dodatkowe wydatki (69 proc. wskazań). To charakterystyczne dla IV kwartału i przypadających w tym okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wysokie ceny i koszty codziennego życia to powód dla 45 proc. Polaków, którzy planują podjąć pracę dorywczą.

Źródło: Tikrow