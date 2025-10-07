REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Firmy będą zdecydowanie zwiększać zatrudnienie na koniec roku. Jest duża szansa na podniesienie obrotu

Firmy będą zdecydowanie zwiększać zatrudnienie na koniec roku. Jest duża szansa na podniesienie obrotu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 października 2025, 14:48
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
firmy zwiększą zatrudnienie koniec roku produkcja zwiększenie obrotu
Firmy zwiększą zatrudnienie na koniec roku - produkcja zatrudni pracowników tymczasowych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego firmy planują zdecydowanie zwiększać zatrudnienie na koniec 2025 roku? Chodzi o gorący okres zakończenia roku - od Halloween, przez Black Friday i Mikołajki, aż po kulminację w postaci Świąt Bożego Narodzenia. Najwięcej pracowników będą zatrudniały firmy branży produkcyjnej. Ratunkiem dla nich są pracownicy tymczasowi. To duża szansa na zwiększenie obrotu.

rozwiń >

Firmy zdecydowanie zwiększą zatrudnienie

7 na 10 polskich przedsiębiorstw planuje zatrudnienie pracowników tymczasowych w ostatnim kwartale tego roku. Największe zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy widać w branży produkcyjnej, najmniejsze – w logistyce. To wyniki najnowszego Wskaźnika Pracy Dorywczej.

REKLAMA

REKLAMA

Według badania, realizowanego na zlecenie agencji pracy natychmiastowej Tikrow, 70 proc. firm planuje zatrudnić dorywczych pracowników w IV kwartale tego roku. Wysoki wskaźnik zapotrzebowania na dodatkowe ręce do pracy utrzymuje się od II kwartału tego roku (wtedy 71 proc. firm deklarowało zatrudnienie pracowników tymczasowych, w III kwartale było to 73 proc. firm).

Jakie firmy będą zatrudniać?

Największe zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy deklarują średnie firmy (od 50 do 249 pracowników) i duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników). Odpowiednio 75 proc. i 74 proc. z nich zamierza pod koniec roku weprzeć się pracownikami tymczasowymi.

Więcej zamówień na koniec roku - potrzeba rąk do pracy

Ostatni kwartał roku to gorący czas w kalendarzu biznesowym – okres, w którym wiele firm ma największą szansę na zwiększenie obrotów. To właśnie wtedy następują kluczowe momenty zakupowe, które co roku napędzają sprzedaż: od Halloween, przez Black Friday i Mikołajki, aż po kulminację w postaci Świąt Bożego Narodzenia. Każde z tych wydarzeń stanowi naturalny pik sprzedażowy i okazję, by przyciągnąć klientów atrakcyjną ofertą. Wtedy też agencje pracy tymczasowej odnotowują wysokie zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez firmy z produkcji, retailu i logistyki – ocenia Krzysztof Trębski, prezes Tikrow.

REKLAMA

Potwierdzają to wyniki Wskaźnika Pracy Dorywczej – sezonowy wzrost zamówień w IV kwartale jest wskazywany jako najczęstsza przyczyna poszukiwania dodatkowych rąk do pracy (39 proc. wskazań, wzrost o 1 pp. w porównaniu do III kwartału). Tak samo często przedstawiciele firm wskazują rosnące koszty zatrudnienia stałych pracowników (spadek o 3 pp.). Za nimi znalazły się trudności z pozyskaniem pracowników fizycznych i niespecjalistycznych (32 proc., spadek o 2 pp. w porównaniu do poprzedniego okresu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Kalendarz 2026

Firmy branży produkcyjnej zatrudnią pracowników tymczasowych

Branżą, która od kilku edycji badania niezmiennie znajduje się na szczycie sektorów, które w największym stopniu potrzebują pracowników tymczasowych, jest produkcja. Aż 77 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych planuje zatrudnienie dodatkowych osób w ostatnim kwartale roku. To wzrost o 1 pp. w porównaniu do poprzedniego okresu i aż o 10 pp. w porównaniu do ostatniego kwartału 2024 roku. Według przedstawicieli firm produkcyjnych, które wzięły udział w badaniu, to rosnące koszty zatrudnienia oraz sezonowy wzrost zamówień są najważniejszymi przyczynami sięgania po pracowników dorywczych (odpowiednio 37 proc. i 35 proc. wskazań).

Czy retail i logistyka będzie zatrudniać?

Wyższe zapotrzebowanie na pracowników odnotowuje także retail. 71 proc. firm z tego sektora planuje zatrudnić dodatkowe osoby. To wzrost o 2 pp. w stosunku do III kwartału. Zaskakuje fakt, że to nie sezonowy wzrost zamówień znajduje się na szczycie listy powodów potrzeby dodatkowego zatrudnienia – jest on istotny dla 42 proc. firm, a ważniejszym powodem okazały się rosnące koszty zatrudnienia stałych pracowników (46 proc. wskazań).

Dla magazynów i firm logistycznych IV kwartał 2025 roku nie jest aż tak dużym wyzwaniem. 59 proc. przedsiębiorstw z tych branży planuje zatrudnienie pracowników tymczasowych. To wyraźny spadek w porównaniu do badania z poprzedniego kwartału (o 13 pp.), a także z analogicznego okresu w ubiegłym roku (spadek o 14 pp.).

Studencie wracają na studnia - mniej rąk do pracy

Początek roku akademickiego dla wielu studentów oznacza, że muszą ograniczyć oni swoje plany dotyczące pracy dorywczej. Wśród tej grupy aż o 21 pp. zmniejszyło się zainteresowanie tą formą dorabiania. W trakcie lata i wakacji 44 proc. studentów i uczniów deklarowało chęć podjęcia dodatkowego zajęcia zarobkowego. W IV kwartale ta grupa to jedynie 23 proc. osób. To także przyczyna, dla której ogólna liczba Polaków planujących podjąć dodatkową pracę zmalała do 16 proc. (spadek o 2 pp. względem poprzedniego kwartału).

Głównym powodem, dla którego Polacy chcą dorobić pod koniec roku, to potrzeba pieniędzy na dodatkowe wydatki (69 proc. wskazań). To charakterystyczne dla IV kwartału i przypadających w tym okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wysokie ceny i koszty codziennego życia to powód dla 45 proc. Polaków, którzy planują podjąć pracę dorywczą.

Źródło: Tikrow

Zobacz również:
Powiązane
Rośnie popyt na pracowników tymczasowych, w wakacje najlepsze oferty pracy zgłasza branża logistyczna
Rośnie popyt na pracowników tymczasowych, w wakacje najlepsze oferty pracy zgłasza branża logistyczna
Praca tymczasowa. Czy pracownika tymczasowego można zwolnić w trybie dyscyplinarnym?
Praca tymczasowa. Czy pracownika tymczasowego można zwolnić w trybie dyscyplinarnym?
Niegodne i niebezpieczne warunki zakwaterowania polskich pracowników tymczasowych w Niemczech
Niegodne i niebezpieczne warunki zakwaterowania polskich pracowników tymczasowych w Niemczech
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ESG w MŚP. Czy wyzwania przewyższają korzyści?
08 paź 2025

Około 60% przedsiębiorców z sektora MŚP zna pojęcie ESG, wynika z badania Instytutu Keralla Research dla VanityStyle. Jednak 90% z nich dostrzega poważne bariery we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Eksperci wskazują, że choć korzyści ESG są postrzegane jako atrakcyjne, są na razie zbyt niewyraźne, by zachęcić większą liczbę firm do działania.
Zarząd sukcesyjny: Klucz do przetrwania firm rodzinnych w Polsce
08 paź 2025

W Polsce funkcjonuje ponad 800 tysięcy firm rodzinnych, które stanowią kręgosłup krajowej gospodarki. Jednakże zaledwie 30% z nich przetrwa przejście do drugiego pokolenia, a tylko 12% dotrwa do trzeciego. Te alarmujące statystyki nie wynikają z braku rentowności czy problemów rynkowych – największym zagrożeniem dla ciągłości działania przedsiębiorstw rodzinnych jest brak odpowiedniego planowania sukcesji. Wprowadzony w 2018 roku instytut zarządu sukcesyjnego stanowi odpowiedź na te wyzwania, oferując prawne narzędzie umożliwiające sprawne przekazanie firmy następnemu pokoleniu.
Ukryte zasoby rynku pracy. Dlaczego warto korzystać z ich potencjału?
07 paź 2025

Chociaż dla rynku pracy pozostają niewidoczni, to tkwi w nich znaczny potencjał. Kto pozostaje w cieniu? Dlaczego firmy nie sięgają po tzw. niewidzialnych pracowników?
Firmy będą zdecydowanie zwiększać zatrudnienie na koniec roku. Jest duża szansa na podniesienie obrotu
07 paź 2025

Dlaczego firmy planują zdecydowanie zwiększać zatrudnienie na koniec 2025 roku? Chodzi o gorący okres zakończenia roku - od Halloween, przez Black Friday i Mikołajki, aż po kulminację w postaci Świąt Bożego Narodzenia. Najwięcej pracowników będą zatrudniały firmy branży produkcyjnej. Ratunkiem dla nich są pracownicy tymczasowi. To duża szansa na zwiększenie obrotu.

REKLAMA

Monitoring wizyjny w firmach w Polsce – prawo a praktyka
07 paź 2025

Monitoring wizyjny, zwany również CCTV (Closed-Circuit Television), to system kamer rejestrujących obraz w określonym miejscu. W Polsce jest powszechnie stosowany przez przedsiębiorców, instytucje publiczne oraz osoby prywatne w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony mienia. Na kanwie głośnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przyjrzyjmy się przepisom prawa, które regulują przedmiotową materię.
Akcyzą w cydr. Polscy producenci rozczarowani
01 paź 2025

Jak wiadomo, Polska jabłkiem stoi. Ale zamiast wykorzystywać własny surowiec i budować rynek, oddajemy pole zagranicznym koncernom – z goryczą mówią polscy producenci cydru. Ku zaskoczeniu branży, te niskoalkoholowe napoje produkowane z polskich jabłek, trafiły na listę produktów objętych podwyżką akcyzy zapowiedzianą niedawno przez rząd. Dotychczasowa akcyzowa mapa drogowa została zatem nie tyle urealniona, jak określa to Ministerstwo Finansów, ale też rozszerzona, bo cydry i perry były z niej dotąd wyłączne. A to oznacza duże ryzyko zahamowania rozwoju tej i tak bardzo małej, bo traktowanej po macoszemu, kategorii.
Ustawa o kredycie konsumenckim z perspektywy banków – wybrane zagadnienia
01 paź 2025

Ustawa o kredycie konsumenckim wprowadza istotne wyzwania dla banków, które muszą dostosować procesy kredytowe, marketingowe i ubezpieczeniowe do nowych wymogów. Z jednej strony zmiany zwiększają ochronę konsumentów i przejrzystość rynku, z drugiej jednak skutkują większymi kosztami operacyjnymi, koniecznością zatrudnienia dodatkowego personelu, wydłużeniem procesów decyzyjnych oraz zwiększeniem ryzyka prawnego.
Coraz więcej firm ma rezerwę finansową, choć zazwyczaj wystarczy ona na krótkotrwałe problemy
30 wrz 2025

Więcej firm niż jeszcze dwa lata temu jest przygotowanych na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, czyli ma tzw. poduszkę finansową. Jednak oszczędności nie starczy na długo. 1 na 3 firmy wskazuje, że dysponuje rezerwą na pół roku działalności, kolejne 29 proc. ma zabezpieczenie na 2–3 miesiące.

REKLAMA

Na koniec roku małe i średnie firmy oceniają swoją sytuację najlepiej od czterech lat. Jednak niewiele jest skłonnych ryzykować z inwestycjami
30 wrz 2025

Koniec roku przynosi poprawę nastrojów w małych i średnich firmach. Najlepiej swoją sytuację oceniają mikrofirmy - najlepiej od czterech lat. Jednak ten optymizm nie przekłada się na chęć ryzykowania z inwestycjami.
Debata: Motywacja i pozytywne myślenie
30 wrz 2025

Po co nam kolejna debata na temat motywacji i pozytywnego myślenia? Żeby teorię zastąpić wreszcie procedurą! Debatę poprowadzi Paweł Dudziak.

REKLAMA