Zarząd sukcesyjny: Klucz do przetrwania firm rodzinnych w Polsce

Zarząd sukcesyjny: Klucz do przetrwania firm rodzinnych w Polsce

08 października 2025, 09:07
Julia Szostek
Julia Szostek
Doradca sukcesyjny
Shutterstock

W Polsce funkcjonuje ponad 800 tysięcy firm rodzinnych, które stanowią kręgosłup krajowej gospodarki. Jednakże zaledwie 30% z nich przetrwa przejście do drugiego pokolenia, a tylko 12% dotrwa do trzeciego. Te alarmujące statystyki nie wynikają z braku rentowności czy problemów rynkowych – największym zagrożeniem dla ciągłości działania przedsiębiorstw rodzinnych jest brak odpowiedniego planowania sukcesji. Wprowadzony w 2018 roku instytut zarządu sukcesyjnego stanowi odpowiedź na te wyzwania, oferując prawne narzędzie umożliwiające sprawne przekazanie firmy następnemu pokoleniu.

Zarząd sukcesyjny to mechanizm prawny, który automatycznie uruchamia się w momencie śmierci lub utraty zdolności do prowadzenia firmy przez przedsiębiorcę. W przeciwieństwie do tradycyjnego dziedziczenia, które może trwać miesiącami i prowadzić do paraliżu decyzyjnego, zarząd sukcesyjny zapewnia ciągłość operacyjną przedsiębiorstwa od pierwszego dnia. Przedsiębiorca za życia wyznacza zarządcę sukcesyjnego – zaufaną osobę, która przejmie stery firmy i będzie nią zarządzać zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi. To rozwiązanie chroni nie tylko interesy rodziny, ale również pracowników, kontrahentów i całego ekosystemu biznesowego związanego z przedsiębiorstwem.

Ochrona przed paraliżem

Firma działa bez przerwy, nawet gdy właściciel nie może podejmować decyzji. Zarządca sukcesyjny przejmuje kontrolę natychmiast, bez konieczności oczekiwania na formalne procedury spadkowe.

Płynne przejście

Wyznaczony z wyprzedzeniem zarządca zna specyfikę biznesu i może kontynuować realizację strategii. Eliminuje to chaos i niepewność wśród pracowników oraz partnerów biznesowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minimalizacja konfliktów

Jasne zasady określone przez założyciela redukują spory rodzinne o podział majątku. Emocjonalne napięcia nie wpływają na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego wymaga przemyślanej strategii i formalnych kroków prawnych. Proces rozpoczyna się od wyznaczenia zarządcy sukcesyjnego – osoby, która musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie może być jednocześnie małżonkiem przedsiębiorcy. Może to być dorosłe dziecko, zaufany menedżer, partner biznesowy lub nawet profesjonalny zarządca z zewnątrz. Kluczowe jest sporządzenie szczegółowego pisemnego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym, które określi zakres uprawnień zarządcy oraz zasady działania. Dokument ten powinien precyzować, jak długo zarządca będzie pełnić swoją funkcję, jakie decyzje może podejmować samodzielnie, a które wymagają zgody spadkobierców.

Praktyczne wdrożenie zarządu sukcesyjnego oznacza również przygotowanie samego przedsiębiorstwa na moment przejścia. Obejmuje to uporządkowanie dokumentacji finansowej i prawnej, opracowanie procedur operacyjnych, które umożliwią kontynuację działalności, oraz przeszkolenie zarządcy sukcesyjnego w zakresie specyfiki branży i kluczowych procesów biznesowych. Warto również wprowadzić zarządcę w relacje z najważniejszymi klientami, dostawcami i instytucjami finansowymi jeszcze za życia przedsiębiorcy. Tego rodzaju miękkie przejście znacząco zwiększa szanse na utrzymanie ciągłości współpracy i zaufania rynku.

Najczęstsze błędy przy planowaniu sukcesji

• Odkładanie decyzji na później – 78% przedsiębiorców nie ma żadnego planu sukcesyjnego

• Brak komunikacji z rodziną – nieujawnione plany prowadzą do sporów i niespodzianek

• Wybór niewłaściwej osoby – sentymenty rodzinne zamiast kompetencji biznesowych

• Nieaktualizowanie dokumentów – zmiany w życiu rodzinnym i firmie wymagają modyfikacji planu

• Ignorowanie aspektów podatkowych – brak optymalizacji może kosztować rodzinę miliony złotych

Zalecane działania

Rozpocznij planowanie co najmniej 3-5 lat przed planowanym przejściem. Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym oraz doradcą podatkowym. Przeprowadź otwartą rozmowę z rodziną o przyszłości firmy.

Jak zarząd sukcesyjny zmienia polskie przedsiębiorstwa – przykłady i perspektywy

Od momentu wprowadzenia ustawy o zarządzie sukcesyjnym w 2018 roku, ponad 15 tysięcy polskich przedsiębiorców skorzystało z tego rozwiązania. Choć liczba ta wciąż stanowi niewielki odsetek wszystkich firm rodzinnych, obserwujemy systematyczny wzrost świadomości i zainteresowania tym instrumentem. Szczególnie aktywne są branże wymagające ciągłości operacyjnej – produkcja, budownictwo, handel oraz usługi profesjonalne. W tych sektorach nagłe przerwanie działalności może oznaczać utratę kontraktów, certyfikatów czy pozycji rynkowej, dlatego przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zabezpieczenie przyszłości swoich firm.

Faza przygotowawcza
(12-24 miesiące przed)
Analiza struktury firmy, identyfikacja potencjalnych zarządców, konsultacje prawne i podatkowe, opracowanie strategii sukcesji

Formalizacja
(6-12 miesięcy przed)
Sporządzenie oświadczenia o zarządzie sukcesyjnym, notarialne poświadczenie, wprowadzenie zarządcy w operacje firmy, szkolenia

Moment przejścia
(Dzień zero)
Automatyczne przejęcie zarządu przez wyznaczoną osobę, powiadomienie kluczowych interesariuszy, kontynuacja działalności bez przerwy

Stabilizacja
(3-24 miesiące po)

Finalizacja spraw spadkowych, ewentualne przekazanie firmy ostatecznym spadkobiercom, zakończenie misji zarządcy sukcesyjnego

Przykład

Rzeczywiste korzyści z zarządu sukcesyjnego najlepiej ilustrują konkretne przypadki polskich firm. Średnia firma produkcyjna z Wielkopolski, zatrudniająca 85 osób, stanęła przed dramatyczną sytuacją, gdy jej właściciel i dyrektor generalny nagle zmarł w wieku 56 lat. Dzięki ustanowionemu rok wcześniej zarządowi sukcesyjnemu, dotychczasowy dyrektor operacyjny natychmiast przejął stery firmy. Kontynuował realizację kluczowych kontraktów, utrzymał zespół i relacje z bankiem. Po roku, gdy sprawy spadkowe zostały uregulowane, dwoje dorosłych dzieci właściciela mogło świadomie zadecydować o przyszłości przedsiębiorstwa – jedno z nich ostatecznie przejęło firmę, mając już rok doświadczenia we współpracy z zarządcą i pełną wiedzę o stanie biznesu.

Ważne

Przedsiębiorstwa z zarządem sukcesyjnym mają znacząco wyższe wskaźniki przetrwania niż te bez planu sukcesyjnego

Redukcja kosztów prawnych
Uporządkowane przejście eliminuje długotrwałe spory sądowe i koszty obsługi prawnej

Zadowolenie pracowników
Personel docenia stabilność i ciągłość zatrudnienia w trudnym dla firmy momencie

Jednakże zarząd sukcesyjny to nie jest uniwersalne remedium na wszystkie wyzwania związane z przekazywaniem firm następnym pokoleniom. Eksperci przestrzegają przed traktowaniem go jako jedynego elementu strategii sukcesyjnej. Największym ograniczeniem jest fakt, że zarządca działa czasowo – zazwyczaj od 6 miesięcy do 2 lat – i jego głównym zadaniem jest utrzymanie status quo, nie rozwój przedsiębiorstwa. Ponadto, zarząd sukcesyjny nie rozwiązuje fundamentalnych problemów, takich jak brak kompetencji u spadkobierców, konflikty rodzinne o wizję rozwoju firmy czy kwestie własnościowe dotyczące innych aktywów. Dlatego powinien być częścią szerszej strategii obejmującej również testament, umowy rodzinne, polisy ubezpieczeniowe oraz długoterminowe programy przygotowania następców.

Zarząd sukcesyjny: korzyści

Korzyści finansowe

  • Ciągłość generowania przychodów
  • Utrzymanie wartości firmy
  • Ochrona przed wierzycielami w okresie przejściowym
  • Możliwość optymalizacji podatkowej

Korzyści operacyjne

  • Zachowanie relacji z klientami
  • Stabilność zespołu pracowników
  • Kontynuacja projektów i kontraktów
  • Utrzymanie certyfikatów i licencji

Korzyści społeczne

  • Spokój dla rodziny w trudnym czasie
  • Ochrona miejsc pracy
  • Wzmocnienie zaufania partnerów
  • Budowanie dziedzictwa rodzinnego

Perspektywy rozwoju instytucji zarządu sukcesyjnego

Perspektywy rozwoju instytucji zarządu sukcesyjnego w Polsce są optymistyczne, choć wymagają dalszych działań edukacyjnych. Organizacje biznesowe, kancelarie prawne i instytucje finansowe coraz aktywniej promują to rozwiązanie wśród przedsiębiorców. Rząd rozważa kolejne uproszczenia procedur oraz zachęty podatkowe dla firm wdrażających planowanie sukcesyjne. Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba przedsiębiorstw korzystających z zarządu sukcesyjnego może wzrosnąć trzykrotnie, szczególnie w kontekście zbliżającej się fali emerytur pokolenia przedsiębiorców, którzy zakładali firmy w latach 90. Dla polskiej gospodarki to kluczowa kwestia – zachowanie ciągłości funkcjonowania tysięcy dobrze prosperujących firm rodzinnych może zadecydować o stabilności zatrudnienia i rozwoju regionalnych rynków pracy w nadchodzącej dekadzie.

Praktyczna rada: Jeśli prowadzisz firmę rodzinną i jeszcze nie pomyślałeś o sukcesji, rozpocznij od prostej rozmowy z rodziną o przyszłości przedsiębiorstwa. Nawet jeśli emerytura wydaje się odległa, wczesne planowanie daje więcej opcji i zmniejsza presję. Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym – pierwsza konsultacja pomoże Ci zrozumieć dostępne możliwości i dostosować rozwiązania do specyfiki Twojej firmy i rodziny.

oprac. Iga Leszczyńska
Źródło: Źródło zewnętrzne
