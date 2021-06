Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

Branża gastronomiczna wraca do pracy

Recesja wywołana epidemią ma swoje implikacje w branży gastronomicznej. Przez wiele miesięcy lokale były zamknięte lub funkcjonowały w ograniczony sposób. Właściciele ucinali godziny pracy lub byli zmuszeni do zwolnienia części załogi. Obecnie rozpoczęła się walka o pracownika. Liczba ofert na stanowisko kelnera w ciągu pierwszych 2 tygodni od odmrożenia gastronomii wzrosła na OLX z 3,1 tys. do 5,1 tys. Jak policzył portal Bankier.pl stawki za stanowiskach związanych z gastronomią w porównaniu do lat ubiegłych stały się bardziej atrakcyjne. Ogłoszenia, które można znaleźć na portalach internetowych mówią o kwotach od 18,30 zł brutto, do nawet 30 zł brutto. Spadły z kolei wymagania. W wielu miejscach brak zainteresowania sprawił, że właściciele chętnie przyjmą do pracy osoby, które szkolić będą od podstaw. Walka o pracownika zatem trwa. Czy można się wyróżnić? A jeśli tak, to w jaki sposób?

Wizerunek pracodawcy – w jaki sposób wspiera rekrutację?

Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przyciągnąć pracownika jest prosta. Słowem klucz jest wizerunek przedsiębiorstwa.

- Działania z obszaru employer brandingu budują markę pracodawcy, sprawiając, że staje się atrakcyjna w oczach potencjalnego pracownika – mówi Sebastian Kopiej z Commplace. - To z kolei pozytywnie wpływa na zainteresowanie ofertami pracy i pozwala skrócić czas rekrutacji, jednocześnie wspierając w poszukiwaniu wykwalifikowanej załogi – dodaje.

Marka pracodawcy i odpowiedni wizerunek pracodawcy są niezbędne w procesie rekrutacji nowych pracowników. Ale także do zatrzymania tych, których już zatrudniono. Zmiany na rynku pracy spowodowane pandemią wpłynęły na dalszą transformację trendów.

Tymczasem połowa polskich firm wciąż nie posiada strategii dotyczącej kształtowania swojego wizerunku. Co więcej, mimo trudności w rekrutacji 25% nie dostrzega nawet takiej potrzeby. Warto zestawić to z wynikami badania „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”. Raport wskazuje, że 84% osób przed aplikowaniem o pracę sprawdza opinie o firmie.

Jakie są pierwsze kroki?

Na samym początku warto sobie uświadomić, że wizerunek pracodawcy wspiera jego strategiczne cele biznesowe. Dlatego nie można go bagatelizować. Jednak działania z zakresu EB powinny być dostosowane do specyfiki danej pracy.

I tu należy sobie postawić kilka pytań:

Dlaczego potencjalny pracownik miałby pracować dla mnie?

Jakie potrzeby mają osoby, które pracują w branży gastronomicznej?

W jaki sposób mogę je spełnić?

Co jeszcze mogę zaoferować pracownikowi?

W jaki sposób chciałbym być postrzegany przez potencjalnego pracownika?

Celem jest precyzyjne dotarcie do świadomości potencjalnych kandydatów. I skuteczne zachęcenie do wejścia w szeregi twojej firmy. Poniżej przedstawiamy przykładowe działania wspierające cały proces.

Jak przeprowadzić kampanię rekrutacyjną?

„Do pracy w restauracji zatrudnię…”. „Poszukujemy…”. To początek wielu z ogłoszeń, które znaleźć można na popularnych portalach internetowych. Czy przyciągają uwagę? Czy pozwalają się wyróżnić? Zdecydowanie nie. Przełam nudę pojawiającą się w wielu anonsach. Zaprezentuj swoją markę w ciekawy sposób, tak aby to właśnie ją wybrano pośród konkurencji. Kampania rekrutacyjna, połączona z działaniami z obszaru public relations to inwestycja w przyszłość. Zapewne zależy ci na tym, by jakość Twoich usług była na wysokim poziomie? Stwórz zespół, który w tym pomoże i zadba o wizerunek pracodawcy. Ale najpierw dotrzyj do najlepszych. Pamiętaj także, że ambasadorami Twojej firmy są już zatrudnieni pracownicy. Ich opinie to najbardziej wiarygodne źródło informacji. Dla wszystkich. W tym kandydatów do pracy.

Firmy z branży gastronomicznej stanęły przed wyzwaniem, jakim jest znalezienie odpowiednich pracowników pozwalających na sprawne i skuteczne funkcjonowanie na rynku. Chociaż są w stanie oferować zróżnicowane stanowiska i douczyć nowych pracowników, wielu z nich traci na konkurencyjności ze względu mnogość ogłoszeń i brak konkretnych korzyści ze współpracy z nimi. Chcesz pozyskać nowego pracownika? Zadbaj o wizerunek pracodawcy a sam do ciebie przyjdzie.

