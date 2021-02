Marta Suchocka: Płynność finansowa to być albo nie być przedsiębiorców [PODCAST]

Utrata płynności to główna przyczyna ryzyka upadłości czy likwidacji firmy – mówi Marta Suchocka. W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) zaznacza, że na początku pandemii, w tej pierwszej fazie w kwietniu, przedsiębiorcy istotnie bardziej chcieli pomóc swoim dłużnikom. Byli bardziej wyrozumiali, „odpuszczali” pewne opóźnienia dając szansę dłużnikom na spłatę tych zaległości. Ale po wakacjach ta sytuacja się zmieniła. Przedsiębiorcy coraz bardziej zaczynają myśleć o sobie. Bo to ma też wpływ na ich „być albo nie być”, na ich płynność. Zdecydowana większość firm mówi, że ryzyko utraty płynności to główny element ryzyka upadłości czy likwidacji firm – podsumowuje Suchocka.

Czym jest rejestr dłużników?

Rejestr dłużników to baza informacji o zaległościach płatniczych firm i konsumentów, ale jest to też bardzo istotne narzędzie do odzyskiwania własnych należności. Czyli mamy dwie strony rejestru: możemy w nim sprawdzać, a możemy również korzystać z dopisywania informacji, co skutecznie przyspiesza odzyskiwanie długów.





Jakie zobowiązania finansowe znajdują się w rejestrze?

Warunki, które nakłada na nas ustawa, dokładnie definiują jakie to są zobowiązania: zaległość przeterminowana powyżej 30 dni i w przypadku przedsiębiorcy na kwotę powyżej 500 zł. To warunki wejścia do systemu. Plus wysyłka wezwania do zapłaty do takiego dłużnika z ostrzeżeniem o wpisie. Co jest rzeczą prostą, bo przedsiębiorca może zlecić nam to online, nie musi nawet wychodzić na pocztę. My realizujemy to w imieniu wierzyciela – wskazuje Suchocka.

Jak usunąć wpis z rejestru dłużników?

Warunkiem usunięcia informacji z rejestru jest spłata zaległości. O tym, czy informacja zostanie usunięta, decyduje wierzyciel. Jeżeli następuje spłata, wierzyciel zobowiązany jest do tego, żeby aktualizować te informacje i przekazywać nam, że dług, przynajmniej w części, został spłacony. Także na ten moment jest on w kwocie odpowiednio niższej.

Czy dłużnik może zakwestionować zaległość finansową?

Dłużnik może kwestionować zaległość. Jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, ponieważ wierzyciel przy dopisywaniu informacji może to oznaczyć w systemie. Czyli może wskazać, że dłużnik kwestionuje dane zobowiązanie. Więc podmioty trzecie, które będą weryfikować tego kontrahenta i pobiorą o nim raport będą widziały, że ten dług jest przez niego kwestionowany. Wtedy to już jest decyzja tego, kto szacuje ryzyko nawiązania współpracy z kontrahentem czy ją podejmie. Dłużnicy mogą też skorzystać z „instytucji sprzeciwu”.

Marta Suchocka - Dyrektor ds. Relacji z Klientami, Departament Rynku MŚP Zespół Relacji z Klientami Biuro Informacji Kredytowej

Zapraszamy do odsłuchania kolejnego wywiadu z serii „Moja firma”, która ukazywać się będzie co środa w ramach podcastu „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie”. Gośćmi Agnieszki Gorczyca są eksperci i analitycy ze świata biznesu i finansów.

Słuchaj podcastów DGPtalk: OBIEKTYWNIE O BIZNESIE - MOJA FIRMA

Spotify http://prawna.pl/spotify

iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes

Google Podcast http://prawna.pl/google

Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl

PODCASTY - poprzednie odcinki

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA