Marek Moczulski: Drukowanie pieniędzy i tarcze nic nie dadzą, jak ludzie nie będą pracować [PODCAST]

Do tej pory kryzys był powodowany brakiem popytu na dane usługi czy produkty. Teraz mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową w historii, kiedy zamyka się biznesy i mamy przymusowy brak podaży – mówi Marek Moczulski. Jak zauważa w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) firmy to często dorobek kilku pokoleń, który stanął pod znakiem zapytania.

Czy biznes powinien zostać otwarty?

„Uważam, że natychmiast powinny być podjęte kroki w celu umożliwienia ludziom normalnego funkcjonowania z zachowaniem oczywiście wszelkich ostrożności sanitarnych. Ludzie muszą pracować, muszą zarabiać. Bo samo drukowanie pieniędzy czy tzw. tarcze dla gospodarki są zbędne, o ile będzie otwarty biznes.”





Czy tarcze antykryzysowe są wsparciem dla przedsiębiorców?

Tarcze finansowe to są pieniądze dawane za to, żebyście nic nie robili. Ale to oznacza, że wszyscy godzimy się na hiperinflację. Jeśli chcemy dojść do hiperinflacji, to jest to najlepsza droga. A wiemy, co się stało w Wenezueli i wielu innych krajach, gdzie hiperinflacja po prostu zabiła te kraje - mówi Moczulski.

Marek Moczulski – prezes firmy Unitop, doświadczony manager z wieloletnim stażem w branży FMCG (m.in. Bakalland, ZPC Mieszko).

