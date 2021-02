Sebastian Sadowski-Romanov: Brexit miał bardziej podłoże polityczne, niż ekonomiczne [PODCAST]

Brexit nie był dla mnie zaskoczeniem, uważam, że jest to słuszna decyzja. Anglicy dążyli do tego, aby mieć większą kontrolę nad własną gospodarką – mówi Sebastian Sadowski – Romanov. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.