Magda Kubit, Planton: W Polsce żywność bio jest nadal dodatkiem [PODCAST]

Magda Kubit: Jak zmienić firmę produkującą żywność bazującą na mleku krowim na firmę roślinną? Ile to kosztuje? Dlaczego dla Polaków jedzenie bio to tylko dodatek, a nie podstawa? Zapraszamy do słuchania podcastu

Gościem podcastu jest Magda Kubit, która opowiada jak na Podhalu przeprowadziła wegański armagedon. Zdradza też na co się przygotować, jeżeli prowadzimy firmę rodzinną.

Czym jest vegangurt?

Vegangurt jest produktem na bazie mleczka roślinnego. My w tym momencie produkujemy z mleczka kokosowego, ale będziemy też produkować z innych mleczek. Vegangurt to jogurt na bazie mleczka roślinnego i to jest ta główna różnica w stosunku do jogurtu. W naszym wykonaniu, vegangurt jest również produktem o bardzo krótkiej liście składników. To, co nasi konsumenci znajdują na etykiecie, to dobrej jakości składniki, tylko i wyłącznie konieczne w środku. Staramy się wykluczać wszystkie dodatkowe składniki, które nie są tam całkowicie niezbędne. Drugą cechą jest świetny smak, bo dla mnie to zawsze było oczywiste, że produkty spożywcze muszą smakować świetnie. Chociaż, kiedy startowaliśmy, produkty roślinne nie były specjalnie smaczne – wyjaśnia Kubit.

Jak zdobyć zagraniczne rynki zbytu?

W tym momencie eksportujemy do 18 krajów na całym świecie, nie tylko w Unii Europejskiej. Budowaliśmy to bardzo powoli. Bardzo pomogli nam nasi klienci w Polsce. Tu mieliśmy możliwość, dzięki współpracy z Lidlem, rozszerzać naszą sprzedaż w innych krajach. Było to możliwe również dzięki targom zagranicznym, w których uczestniczyliśmy. To były takie kroki milowe, kiedy pokazywaliśmy nasze produkty i naszą firmę.

Co jest kluczem do sukcesu firmy rodzinnej?

Ta historia rodzinna u mnie jest bardzo pozytywna. Jestem osobą, która dosyć mocno rozdziela kwestie prywatne od kwestii zawodowych. Staramy się być bardzo obiektywni i transparentni. Przede wszystkim: podejmowanie decyzji na podstawie faktów, bardzo mocno w takiej firmie rodzinnej pomaga. Pozwala to wszelkie trudne sytuacje w sposób racjonalny rozwiązywać. Z dużą empatią do wszystkich, bo ta rodzinność naszej firmy również polega na rodzinnej atmosferze w zespole – podkreśla Kubit.

Magdalena Kubit - Prezes zarządu firmy Jogurty Magda, producentem jogurtów Planton

