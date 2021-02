Małgorzata Cebelińska: Produkcja żywności jest odporna na kryzys [PODCAST]

Małgorzata Cebelińska w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) podkreśla, że wzrosło zainteresowanie przede wszystkim naturalnymi produktami, fermentowanymi, które pozwalają dbać o odporność.

Jak branża eksportowa zareagowała na pandemię?

Do dziś wspominamy, że przez dwa tygodnie nie było możliwości zupełnie wywozu tych towarów, ponieważ porty były pozamykane. Te łańcuchy naprawdę były pozrywane – mówi Cebelińska. Nawet kurierzy nie dostarczali dokumentów, które utykały w różnych miejscach na świecie i nie docierały do portów docelowych, a są one niezbędne do odbioru towarów, które właśnie dopłynęły. Sytuacja była trudna i całe szczęście, że bardzo szybko zaczęło się to wszystko poprawiać. W tej chwili to funkcjonuje u wszystkich w jakichś reżimach i standardach, do których szybciutko musieliśmy się dostosować.

Jak wygląda eksport na rynki azjatyckie?

Praktycznie od początku naszego funkcjonowania, Mlekpol był związany z eksportem i dotyczył on też rynków azjatyckich. Współpraca z krajami azjatyckimi to był wynik potrzeb i zainteresowania partnerów, ale też naszej polityki dywersyfikacji sprzedaży. Pandemia spowodowała, że nasza współpraca jeszcze bardziej się rozszerzyła. Na dzień dzisiejszy współpracujemy praktycznie ze wszystkimi krajami, zrzeszonymi w ASEAN [Association of Southeast Asian Nations]. Są to: Wietnam, Kambodża, Malezja, Indonezja, Filipiny. Ponad 30% całego naszego eksportu, to są właśnie kraje azjatyckie – dodaje Cebelińska.

Małgorzata Cebelińska - Dyrektor Handlu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Ze Spółdzielnią związana zawodowo od ponad 20 lat. Zarządza sprzedażą ponad 500 produktów Mlekpolu i marek, takich jak Łaciate, Milko, Maślanka Mrągowska, Rolmlecz czy Mazurski Smak.

Na co dzień stąpa twardo po ziemi, kocha podróże i spędza aktywnie czas ze swoją rodziną. Pasjonuje się gotowaniem i zdrowym odżywianiem. Gdy ma chwilę dla siebie wybiera literaturę faktu.

