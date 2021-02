Monika Pawelczak: Jak praca zdalna bezlitośnie obnaża braki liderów? [PODCAST]

Ten rok to czas, kiedy będziemy się skupiać na zwiększeniu efektywności pracy, która odbiega od standardowej, biurowej, jaką znaliśmy przed okresem pandemii. W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) Pawelczak zauważa, że dziś elastyczna praca to okazja dla pracodawców, żeby przyjrzeć się swojej powierzchni biurowej.

Czym jest elastyczny tryb pracy?

Kiedyś patrzyliśmy na elastyczny tryb pracy, w ogóle na elastyczne podejście do czasu i miejsca pracy, w kategoriach benefitu. W tej chwili możemy już mówić tu o czymś, co będzie zupełnie normalne. Ta elastyczność, to nie tylko praca z domu. To może być praca z innego miejsca, np. biura, które jest zlokalizowane bliżej naszego miejsca zamieszkania. To jest okazja dla pracodawców, żeby przyjrzeć się swojej powierzchni biurowej. Czy ona odpowiada potrzebom, które aktualnie mają pracownicy? […] Myślę, że dobrym kierunkiem jest praca w systemie mieszanym, gdzie mamy możliwość wyboru: możemy pracować z domu, jeśli ktoś ma takie warunki, ale dobrze jest też pojawiać w biurze. Biuro to nie tylko cztery ściany, ale przede wszystkim: zespoły, ludzie – podkreśla Pawelczak.





Co to up-skilling?

Up-skilling to połączenie rozwoju pracowników z potrzebami organizacji. To forma doszkalania pracowników, żeby zdobywali nowe umiejętności i żeby pomóc im odnaleźć się w tej rzeczywistości, która jest niepewna. Wraz z uderzeniem pandemii, w zeszłym roku, nikt nie wiedział na czym stoimy i co będzie dalej. Wykonując określoną pracę, nagle może się okazać, że nasze stanowisko zostanie zredukowane. Żeby pomóc pracownikom funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, możemy ich po prostu szkolić. Mieliśmy też do czynienia z redukcją etatów, w związku z czym, chcąc nie chcąc, osoby, które zostały na pokładzie, muszą nauczyć się nowych rzeczy, żeby można było zachować ciągłość funkcjonowania firmy. […] Up-skilling pozwala dobrze połączyć cel organizacji z tym, czego oczekują pracownicy, jeśli chodzi o pogłębianie swoich umiejętności.

Kim jest lider nowych czasów?

Lider nowych czasów, to przede wszystkim osoba, która ma w sobie dużo empatii i pokory. Na pewno jest to zmiana, ponieważ patrzymy na zarządzanie zespołami już nie w kategoriach delegowania zadań. Od liderów oczekiwałabym raczej wsparcia i dawania zespołowi możliwości swobodnej realizacji zadań, przy jednoczesnej jasnej komunikacji oczekiwań. W przypadku zespołów rozproszonych mamy problem, że ta praca zespołowa nam się komplikuje. Każdy siedzi przy własnym komputerze i co ma zrobić lider w takiej sytuacji? Lider nowej ery to osoba, która jest w kontakcie ze swoim zespołem. Osoba, która słucha. Osoba, która rozmawia. Wracamy do podstaw. O ile niekompetencje i braki w umiejętnościach liderów były mniej widoczne w momencie, kiedy mamy pracę z jednego miejsca, tak w przypadku pracy zdalnej – ona bezlitośnie obnaża nasze braki. Tu jest okazja dla liderów, żeby podnieść swoje kwalifikacje. To jest bardzo ważna rzecz, żeby przykład szedł z góry. Żeby liderzy byli otwarci na to, żeby się uczyć i rozmawiać ze swoim zespołem – podsumowuje Pawelczak.

