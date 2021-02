Pracodawcy stawiają na firmowe śniadania online dla zespołu

Praca zdalna a motywacja zespołu

Gdy prawie rok temu wybuchła pandemia i wprowadzono w Polsce liczne, rządowe ograniczenia, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy musieli się zmierzyć z nagłymi zmianami. Przejście na tryb pracy zdalnej, pociągnęło za sobą także nowe wyzwania w dziedzinie zarządzania zespołami. Pierwsze miesiące i potrzeba szybkiego wdrożenia w organizacjach rozwiązań technologicznych, umożliwiających efektywną pracę poza biurem, wywołała w wielu firmach biznesową rewolucję.

Z czasem nowa rzeczywistość stała się dla nas codziennością, a benefit w postaci możliwości pracy zdalnej, przymusową formą funkcjonowania zawodowego z rosnącym poczuciem izolacji i osamotnienia. W firmach wdrożono organizację pracy zespołów rozproszonych i realizowano szkolenia online. Pandemia pokazała jednak, że brak bezpośredniego kontaktu między pracownikami utrudnia efektywną współpracę i motywowanie do zespołowej pracy.





Przed lockdownem pomysłów na integrowanie zespołu było mnóstwo: firmowe imprezy, gry terenowe, wizyty w escape roomie czy udział w drużynowych zawodach sportowych. Pandemia wymusiła na pracodawcach poszukiwanie alternatyw na nowe czasy, co zaowocowało nowymi pomysłami na zdalny team building. – komentuje Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits, która wdrożyła m.in. firmowy live cooking online czy firmowe śniadania na home office.

Jak integrować zespół?

Jedzenie zbliża ludzi, a wspólne przygotowywanie posiłków ułatwia współdziałanie i wspiera nieformalne relacje, co buduje pozytywną atmosferę w zespole. Wykorzystując dostępne narzędzia do wirtualnych spotkań i wysyłając pracownikom na home office zestawy produktów, zawierające wszystkie potrzebne składniki oraz przepisy od dietetyka, można zorganizować wspólny posiłek ze swoim zespołem. Realizacja tej formy integracji niesie za sobą szereg korzyści, jak na przykład rozmowy w luźniejszej atmosferze, wzmacnianie przynależności do zespołu czy poczucia bezpieczeństwa.

Decydując się na zorganizowanie firmowego śniadania czy lunchu, niezbędne jest zadaniowe podejście do tego projektu przez pracodawcę. Potrzebny jest koordynator, który zamówi pracownikom na home office zestawy produktowe uwzględniając preferencje żywieniowe zaproszonych pracowników – w tym wegetarian czy wegan. O wydarzeniu trzeba poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem. Ważne jest także zebranie feedbacku po realizacji pierwszego firmowego posiłku online, aby uniknąć ewentualnych błędów w przyszłości i lepiej dopasować się do potrzeb pracowników. – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Firmowy life cooking online

Duża popularność programów o gotowaniu i zainteresowanie zdrowym żywieniem spowodowało, że do team buildingu w czasie pandemii wkroczyło gotowanie na żywo online. To połączenie kulinarnego szkolenia z efektownym show poprowadzonym przez mistrza kuchni. Pracownicy zaproszeni do udziału w firmowym life cooking online, otrzymują na home office produkty umożliwiające przygotowanie wybranej potrawy. Największą zaletą takiego pokazu jest bezpośredni kontakt z mistrzem i interakcja między pracownikami. Czynny udział w tworzeniu dania to dobra zabawa i forma niestandardowej integracji dla pracowników. Każdy może zobaczyć się w procesie gotowania, czyli w sytuacji nieformalnej, co sprzyja integracji i budowaniu personalnych relacji. Dodatkowo atrakcyjna forma wydarzenia i udział znanej postaci ze świata kulinarnego to sprzyja tej formie team buildingu.

Wprowadzone przez nas do oferty rozwiązania, bazujące na zdrowej żywności i umożliwiające realizację działań team buildingowych, związanych ze gotowaniem online czy realizacją firmowych śniadań po przesłaniu do pracowników produktów na ich przygotowanie, to odpowiedź na bieżące potrzeby pracodawców i pracowników. – komentuje Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Coraz większa potrzeba podjęcia działań w organizacjach z obszaru team building jest zauważana także przez samych pracowników. Jak wynika z raportu Activy „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych” aż 71,1% pracowników uważa, że podczas pandemii w firmie zmniejszyła się integracja pracowników, a wśród nich 59,4% deklaruje, że potrzebuje integracji z innymi pracownikami w nowej rzeczywistości.

Liczne badania pokazują, że wspólne spożywanie posiłku wzmacnia więzi międzyludzkie i buduje wzajemne zaufanie. Firmowe śniadanie na home office czy firmowy life cooking online bazują na tych elementach. Pracodawcy w dobie przedłużającej się pandemii, odczuwają coraz większą potrzebę budowania zgranych zespołów. To aby pracownicy poczuli się jedną drużyną jest jednym z najważniejszych czynników efektywnej pracy. Czy zdrowy, kulinarny team building przyjmie się na polskim rynku pracy? - czas pokaże.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA