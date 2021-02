Czy pandemia wstrzymała działania proekologiczne w MŚP?

Ile firm rezygnuje z inwestycji w ekologię?

Polscy konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na postawę proekologiczną. Działania na rzecz ochrony środowiska zwiększają więc przewagę konkurencyjną firm. Przedsiębiorcy nadal utożsamiają je jednak z koniecznością ponoszenia, dodatkowych, wysokich kosztów, a na te w dobie pandemii, jak deklarują, nie ma miejsca.

Z raportu Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP” wynika, że aż ¾ przedsiębiorców nie planuje żadnych inwestycji w najbliższym czasie. Powodem jest pandemia koronawirusa i ponowne zamrożenie gospodarki. W obawie o swoją przyszłość, firmy wolą odłożyć wolne środki na ewentualny kryzys. Nie sprzyja to rozwojowi odnawialnych źródeł energii w Polsce, które kojarzone są przede wszystkim z fotowoltaiką. Wysokie koszty jej instalacji i długi okres zwrotu zniechęcają przedsiębiorców do inwestowania. Z danych EFL wynika, że obecnie decyduje się na nią zaledwie 4 proc. MŚP*, 11 proc. planuje inwestycję w przyszłości.





- Instalacje fotowoltaiczne i wiatraki nie wyczerpują możliwości korzystania w firmie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dużo łatwiejszym sposobem, niewymagającym nakładów finansowych, jest zmiana sprzedawcy na takiego, który zapewnia w 100 proc. zieloną energię, wykorzystując do tego inne instrumenty dostępne na rynku, jak np. gwarancje pochodzenia. Dzięki temu przedsiębiorstwo może pochwalić się docenianą przez klientów, proekologiczną postawą bez obaw o dodatkowe koszty czy długi okres zwrotu inwestycji – mówi Olivier Queinnec, Business Development Manager w Axpo Polska Sp. z o.o.

Kij czy marchewka?

Problemem jest także brak przekonania przedsiębiorców o korzyściach dla biznesu płynących z proekologicznej postawy. Jak wynika z raportu EFL i „Zielona energia w MŚP. Pod lupą”, większość firm w ogóle nie dba o środowisko lub robi to tylko dlatego, że zmuszają je do tego przepisy. Natomiast tylko co piąty przedsiębiorca dostrzega w działaniach proekologicznych potencjał biznesowy.

- Dbanie o środowisko powinno oczywiście wynikać z naszych przekonań, odpowiedzialności społecznej i jednocześnie, co bardziej przekonuje niektórych przedsiębiorców, może dodatkowo poprawić kondycję biznesu. Warto mówić głośno o wszystkich korzyściach płynących ze społecznej odpowiedzialności biznesu. W naszej firmie zachęcamy klientów do komunikowania zmiany energii z tradycyjnej na zieloną. Jest to powód do dumy i szansa na zbudowanie proekologicznego wizerunku firmy. Każdy przedsiębiorca po podpisaniu z nami umowy otrzymuje w prezencie certyfikat „Firma z dobrą energią” oraz materiały promujące zieloną energię, do wykorzystania na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Biznesowych korzyści zatem jest wiele – zaczynając od promocji firmy, poprzez zwiększenie liczby klientów aż po możliwość współpracy z nowymi, wymagającymi tego typu postaw partnerami biznesowymi – dodaje Katarzyna Bienias, Dyrektor sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw w Axpo Polska.

