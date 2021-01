Elektrownia fotowoltaiczna Europy Środkowo-Wschodniej powstanie na Pomorzu

Gdzie powstanie elektrownia fotowoltaiczna?

Sprzedająca wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych, spółka Respect Energy, wraz z niemieckim koncernem Goldbeck Solar, zajmie się budową własnych farm fotowoltaicznych. Pierwsza inwestycja ma być największym kompleksem PV w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Farma fotowoltaiczna powstanie w małej miejscowości w województwie pomorskim na działce o powierzchni 300 hektarów, czyli na obszarze równym 422 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim. W ciągu roku farma wytworzy ok. 230 GWh zielonej energii. Oznacza to, iż w perspektywie najbliższych 30 lat jest w stanie zredukować emisję CO2 o ok. 5 mln ton. Moc elektrowni projektowana jest na 203 MW. Wartość elektrowni po wybudowaniu wyniesie około 200 mln euro.





Ile energii wyprodukuje farma?

Farma w Zwartowie wyprodukuje energię w ilości wystarczającej do zasilenia 153 tys. gospodarstw domowych, czyli będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne mieszkańców miasta o wielkości Gdańska.

— Polska branża energetyczna oferuje duże możliwości rozwoju w sektorze energetyki odnawialnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy strategicznej z naszym nowym partnerem, Respect Energy, który tak jak my - z siłą i z determinacją, podchodzi do tego nowego rynku. Cała branża potrzebuje innowacyjnych rozwiązań. Wierzymy, że wspólna praca nad naszym projektem, w tak dobrej atmosferze, zaowocuje wkrótce kolejnymi inwestycjami — zaznacza Joachim Goldbeck, prezes Goldbeck Solar.

Projekt przewiduje nie tylko zagospodarowanie potencjału krajowej niszy OZE, ale również utrzymanie biologicznej aktywności regionu, np. poprzez instalację pasieki na terenie kompleksu.

Kiedy rozpocznie się budowa elektrowni fotowoltaicznej?

Początek budowy farmy na Pomorzu planowany jest na pierwszy kwartał 2021 roku. Pierwsza energia popłynie z niej do odbiorców w pierwszym kwartale 2022 roku. Będzie to największy kompleks tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej.

— Joint Venture z Goldbeck Solar to rozwinięcie kolejnego obszaru naszej działalności. W tym roku poza handlem hurtowym na 21 rynkach, przeszliśmy rebranding i z dużym sukcesem zaistnieliśmy na rynku jako Respect Energy. Teraz rozpoczynamy budowę największej elektrowni PV w tej części Europy. Wierzymy, że nasze projekty bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej kraju do roku 2050 — podkreśla Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy.

Partnerstwo strategiczne Respect Energy S.A. (dawniej TRMEW Obrót S.A.) z Goldbeck Solar umożliwi coroczną budowę elektrowni fotowoltaicznych o mocy 350 MW, co przekłada się na 1750 MW w ciągu 5 lat. 14 grudnia Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wyniki aukcji na wsparcie dla OZE – wśród wygranych znalazł się projekt inwestycji Respect Energy i Goldbeck Solar w Zwartowie.

