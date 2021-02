Jak założyć fundację rodzinną?

Czym są fundacje rodzinne?

Fundacje rodzinne działają w wielu krajach europejskich i są popularną formą sprawowania kontroli nad majątkiem w znanych wielopokoleniowych firmach. Również wielu właścicieli polskich firm zdecydowało się na założenie fundacji rodzinnej poza granicami kraju. Jak dotąd z uwagi na wysokie koszty funkcjonowania za granicą fundacja rodzinna była w zasięgu tylko największych firm, które gotowe były na ten krok. Teraz ma się to zmienić.

Jakie cele realizuje fundacja rodzinna?

Najważniejszym i kluczowym celem założenia fundacji rodzinnej jest umożliwienie firmie rodzinnej przetrwania przez kolejne pokolenia, już w rękach spadkobierców założyciela. Zachowanie długowieczności firmy następuje poprzez koncentrację rodzinnej kontroli nad majątkiem firmy w jednym podmiocie, który nie ma wspólników czy też właścicieli, a tym samym daje ochronę przed rozproszeniem kapitału rodzinnego, prowadzącym często do przejęcia kontroli nad firmą przez podmioty trzecie.





Zadaniem fundacji jest zatem gromadzenie kapitału i pomnażanie go dla kolejnych pokoleń zgodnie z filozofią, że nasza firma nie należy tylko do nas, lecz również do naszych dzieci i przyszłych pokoleń naszego rodu.

Kiedy można założyć fundację rodzinną?

Aby fundacja funkcjonowała efektywnie i odzwierciedlała cele, dla których została powołana, należy dobrze przygotować się do jej założenia. Jeśli zgodnie z zapowiedziami ustawa o fundacjach rodzinnych wejdzie w życie w Polsce 1 stycznia 2022 roku, to zainteresowanym przedsiębiorcom pozostaje rok na przygotowania. To tylko pozornie dużo czasu, bo przygotowanie planów sukcesyjnych trwa stosunkowo długo i wymaga przestrzeni na przemyślenia oraz dyskusję na temat wspólnych celów, zasad funkcjonowania oraz zadań poszczególnych członków rodziny.

Jaka jest różnica między fundacją rodzinną a spółką?

Podstawową różnicą pomiędzy spółką a fundacją jest to, że sukcesorzy nie stają się wspólnikami fundacji, nie mogą również swoich praw zbyć lub przekazać swoim następcom.

Jeśli celem rodziny wcale nie jest zachowanie firmy w jej rękach na pokolenia, a sukcesorzy mają mieć swobodę wyjścia z firmy rodzinnej i spieniężenia swojego udziału, to fundacja rodzinna w ogóle może nie być najlepszym rozwiązaniem. Jeśli natomiast celem rodziny jest wielopokoleniowa sukcesja, to fundacja rodzinna może taką potrzebę realizować.

Jednak podobnie jak w przypadku prowadzenia firmy, tak i w razie powołania fundacji rodzinnej należy odpowiedzieć sobie na pytanie: „Po co nam ten nasz biznes?”.

