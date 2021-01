Jak zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo pracy w firmie?

Jak chronić dane osobowe?

W dzisiejszych czasach, gdy firmy i konsumenci coraz częściej prowadzą działalność w chmurze, zabezpieczanie danych wirtualnych stało się równie istotne, co zabezpieczanie urządzeń fizycznych i dokumentów w biurze. Jak pokazują badania - aż 85% polskich przedsiębiorców sądzi, że zabezpieczenie danych informatycznych jest bardzo ważne, a 38,7% uważa, że na cyberataki są szczególnie narażone małe firmy. Z drugiej strony - 61,1% polskich przedsiębiorstw w ogóle nie korzysta z usług specjalistów od bezpieczeństwa, a 38% przyznaje, że poziom zabezpieczenia sieci w ich firmie jest niewystarczający. Na koniec warto dodać, że codziennie wykrywanych jest ok. 11700 rodzajów złośliwego oprogramowania. A jakie są skutki ataku hakerskiego na firmę? Dla 70% firm największym zagrożeniem związanym z atakiem hakerskim jest przerwa w działalności i utrata zysku. Należy jednak pamiętać także o utracie ważnych informacji, czy po prostu kryzysie wizerunkowym. Właśnie dlatego instalacja oprogramowania jest tak istotna.

Polecamy: Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 2021





Edukuj swój personel

Możesz pomyśleć, że każdy wie, jak wygląda wiadomość phishingowa. Faktem jednak jest, że chociaż wszyscy dobrze wiemy, jak wygląda słaba próba wyłudzenia firmowy danych, hakerzy stosują bardziej wyrafinowane sposoby. Właśnie dlatego warto przeszkolić zespół z zakresu rozpoznawania phisingu. Podczas szkolenia należy omówić, jakie kroki należy podjąć przed udostępnieniem poufnych informacji lub wprowadzeniem danych logowania. Co istotne - szkolenie nie powinno być jednorazowe. Regularne odświeżanie wiedzy może pomóc uniknąć wielu kłopotów i straty pieniędzy, zwłaszcza gdy pracownicy pracują w domu i korzystają z prywatnego sprzętu do sprawdzania służbowej skrzynki e-mailowej.

Jak dbać o sprzęt firmowy?

Do marca 2020 roku praca zdalna należała do jednych z benefitów. Obecnie stała się nową normą, która obowiązuje w wielu firmach (w ten sposób pracuje 71% pracowników). Duże grono z nich otrzymało do pracy służbowy sprzęt - laptop, czy telefon. Jak wiadomo jednak, że praca w domu rządzi się innymi prawami, niż praca w biurze. Właśnie dlatego istnieje ryzyko, iż sprzęt ulegnie awarii np. poprzez zalanie, czy zbyt intensywne użytkowanie. Jak się okazuje, nie musi to oznaczać przerwy w pracy. - Awarie sprzętu firmowego często stają się przeszkodą w dalszym funkcjonowaniu firmy, czy wykonaniu obowiązków przez jej pracowników. Najwięcej czasu zajmuje ustalenie, do kogo należy zgłosić się z zepsutym sprzętem, a potem czekanie na naprawę - mówi Monika Książek, reprezentująca Sieć Serwisową QUADRA-NET, oferującą różnorodny portfel usług serwisowych dla firm. - Dobrym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z profesjonalnym serwisantem, który zapewni kompleksową obsługę. Przydzielony opiekun zajmie się organizacją usługi serwisowej niezależnie od tego, jaki sprzęt uległ uszkodzeniu. A jeżeli będzie taka konieczność na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy lub gdy dojdzie do usunięcia ważnych danych pomoże w ich odzyskaniu - dodaje ekspert z Quadra-Net.

W efekcie pracownik mimo awarii będzie mógł wykonywać swoje obowiązki, co nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie firmy.

Deleguj zadania na zewnątrz

Jak pokazują analizy, obecny kryzys nie zatrzymał rozwoju branży outsourcingowej, gdyż firmy chcąc skoncentrować się na ochronie i rozwoju swojej pozycji rynkowej, delegują coraz więcej usług wspierających biznes. Jedną z największych zalet tego rozwiązania jest możliwość zapewnienia ciągłości działania firmy. Outsourcing może jednak pomóc także obniżyć koszty operacyjne o 20% -30% (co jest w szczególności istotne aktualnie dla wielu przedsiębiorców). Nie trzeba bowiem martwić się o wydatki, takie jak wynajem biura, media. Jest to również szczególnie istotne w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, w których brakuje miejsca lub środków na pracę dla wewnętrznych działów pomocniczych, takich jak finanse i płace.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA