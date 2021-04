Marek Moczulski: Tarcze antykryzysowe to odroczenie wyroku w czasie [PODCAST]

Lockdowny mają ogromy wpływ na całe nasze życie i gospodarcze i społeczne – mówi Marek Moczulski. Są branże, które na pandemii tracą, ale i są segmenty, które korzystają, choć wiadomo, że jest ich niewiele. Moczulski w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) podkreśla, że zamykanie firm jest na granicy prawa. Wielu prawników mówi wprost, że wprowadzone ograniczenia są bezprawne.

Czy decyzja o przedłużeniu lockdownu do maja jest słuszna?

Decyzja o lockdownie i jego przedłużeniu jest w ogóle nie zrozumiała. Nie ma żadnych statystyk, które by potwierdzały zasadność zamrożeni gospodarczych i ograniczeń, które są wprowadzane. […] To jest jedna tylko z metod walki z wirusem i ona niestety jest nieskuteczna. Jak mawiał Einstein: jeśli ktoś robi ciągle to samo i oczekuje innego wyniku niż w rzeczywistości jest, to znaczy, że coś jest nie tak. To jest komentarz do tych lockdownów – mówi Moczulski.

Czy otwarcie ogródków na majówkę uratuje branżę gastronomiczną?

Każdy sposób, aby to szaleństwo zatrzymać – bo to nie należy inaczej nazwać jak szaleństwo, zatrzymywanie przez tak długi okres ludzi bez aktywności – jest dobry. […] Funkcjonowanie gastronomii na zasadzie dań na wynos to jest tylko wegetacja. Zamiast rozwoju to jest wegetacja. […] Restauratorzy domagają się otwarcia w końcu ich biznesów i mają rację. To nie może być tak, że tylko dlatego, że ktoś popełnił błąd – bo moim zdaniem władze doskonale sobie zdają sprawę, że błądzą, ale nie chcą się z tego wycofać i tak to będzie po prostu – podkreśla Moczulski.

Czy rząd obniży podatki, żeby wesprzeć przedsiębiorców?

Na razie doczekujemy się non stop podwyżek, a nie obniżek podatków. Rząd jest w tym bardzo skuteczny, że podwyższa podatki sukcesywnie, nazywając to różnie: opłata cukrowa, opłata deszczowa i tak dalej. Rząd co prawda zapowiada w tej chwili i też od wielu, wielu lat, że będzie podnosił kwotę wolną od podatku, ale to zapowiada. Zapowiada też inne rzeczy, że zostawi nam pieniądze w kieszeniach, co powinno być oczywiste, że to ludzie wiedzą jak najlepiej wydawać pieniądze. A nie rząd, który najpierw zabiera 700, żeby dać nam 500 zł. Na razie mamy do czynienia z ciągłym podnoszeniem podatków, a nie ich obniżaniem.

Marek Moczulski – przedsiębiorca, prezes firmy Unitop

