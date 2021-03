Łukasz Wilczewski: Jak zarabiać na nieużytkach i zmniejszać ślad węglowy? [PODCAST]

Czy można połączyć ekologiczne myślenie z biznesem? Jak produkować i neutralizować ślad węglowy? Jest to możliwe – mówi Łukasz Wilczewski, który w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) podkreśla, że coraz więcej firm oraz rolników zakłada plantacje drzewek tlenowych traktując taką uprawę jako inwestycję. Ile można zarobić? Kiedy ta inwestycja się zwraca? Jak przygotować się do założenia uprawy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Czym jest drzewo tlenowe?

Drzewo tlenowe Oxytree pochłania 10-krotnie więcej dwutlenku węgla niż inne drzewa liściaste. Dodatkowo, bardzo szybko rośnie. Po ścięciu – odrasta, czyli raz posadzona sadzonka, po wycięciu będzie kilkukrotnie odrastać. W przeciągu 6-7 lat od posadzenia osiąga wielkość dorosłego, prawie 100-letniego dębu, czyli tempo przyrostu jest bardzo duże. A sam materiał drzewny nadaje się do wykorzystania w przemyśle meblarskim i wykończeniowym – mówi Wilczewski.

Dlaczego firmy inwestują w drzewa tlenowe?

Drzewa tlenowe to taka alternatywna inwestycja ekologiczna. Coraz więcej firm i my z takimi firmami też współpracujemy, organizując projekty społeczne i projekty CSR, zakłada plantacje właśnie po to, żeby neutralizować swój ślad węglowy. Ślad, który został wyprodukowany bądź to przy produkcji produktu, bądź nawet usługi. […] Jest to na pewno jedna z alternatyw, aby walczyć ze smogiem i spełnić obostrzenia, dotyczące emisji dwutlenku węgla, do których się zobowiązaliśmy – podkreśla Wilczewski.

Kto w Polsce sadzi drzewa tlenowe?

W Polsce jest już ponad 600 hektarów plantacji, założonych w różnych regionach kraju. Naszym klientem są: plantatorzy – rolnicy, którzy posiadają jakieś nieużytki. Ponieważ drzewo nadaje się do sadzenia na terenach, na których nie jest opłacalna jakakolwiek inna uprawa. Z drugiej strony, współpracujemy też z przedsiębiorcami, którzy posiadają po prostu grunt i innowacyjnie oraz inwestycyjnie podchodzą do takiego przedsięwzięcia. I trzecim klientem są też firmy, które prowadzą produkcję przemysłową. Są to firmy znane na całym świecie, np. firma zajmująca się wodą. Ta firma wokół swojej fabryki posiada tereny niezagospodarowane i przeznaczyła je do takiej akcji CSR i PR: redukując swój ślad węglowy, angażując pracowników. I nastawiona też jest na pewien przypływ gotówki, bo drzewo nadaje się do przemysłu drzewnego.

Łukasz Wilczewski - Prezes Zarządu i właściciel firmy Oxytree S.A., manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządach spółek krajowych i zagranicznych. Współautor innowacyjnego projektu równoważenia śladu węglowego z wykorzystaniem szybkorosnących drzew tlenowych Oxytree

Zapraszamy do odsłuchania kolejnego wywiadu z serii „Moja firma”, która ukazywać się będzie co środa w ramach podcastu „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie”. Gośćmi Agnieszki Gorczyca są eksperci i analitycy ze świata biznesu i finansów.

