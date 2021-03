Rośnie zainteresowanie kredytami na OZE

Coraz bardziej eko

Polacy stają się coraz bardziej eko i chętnie korzystają ze źródeł energii odnawialnej. Taki wniosek wynika z analizy wewnętrznych danych Santander Consumer Banku, według których ilość udzielonych kredytów ratalnych w lutym br. na zakup pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych wraz z ich montażem wzrosła aż o 168 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2020. Ponadto łączna wartość udzielonych kredytów ratalnych na eko instalacje w dwóch pierwszych miesiącach 2021 roku wzrosła o ponad 180 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Kredyty na panele fotowoltaiczne

Jak pokazują dane zebrane przez Santander Consumer Bank, tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku Polacy zaciągali kredyt ratalny na zakup i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych częściej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W porównaniu ze styczniem 2020, w pierwszym miesiącu 2021 roku udzielono aż o 183 proc. więcej finansowań. Podobny wynik otrzymamy po zestawieniu danych z lutego ubiegłego i bieżącego roku – ilość zakupionych eko produktów na raty w drugim miesiącu 2021 wzrosła o 168 proc. w porównaniu do 2020 roku. Z kolei kwota udzielonych finansowań w dwóch pierwszych miesiącach 2021 roku wzrosła o 182 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

- Polacy są coraz bardziej świadomi pozytywnego wpływu odnawialnych źródeł energii na środowisko, a także na stan Ich domowego budżetu – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

– Dodatkowo, doceniają zalety specjalnego finansowania, udzielanego na zakup sprzętu i infrastruktury OZE, a także samą możliwość rozłożenia zakupu oraz montażu na dogodne raty, których wysokość może być zbliżona do obecnych rachunków za prąd – dodaje.

Rosną koszty pracy z domu

Jak wynika z danych zebranych przez Santander Consumer Bank, trend na finansowanie odnawialnych źródeł energii stał się szczególnie widoczny w III kwartale 2020 roku. Liczba udzielonych kredytów ratalnych wzrosła wtedy aż o 785 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2019 roku.

- Wzrost zainteresowania ratami EKO na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła w tym okresie może być spowodowany m.in. pandemią koronawirusa, która doprowadziła do tego, że wielu z nas, pracując na home-office i spędzając więcej czasu w mieszkaniu, zaczęło zastanawiać się nie tylko nad przeorganizowaniem wspólnej przestrzeni tak, żeby dopasować się do nowych warunków, ale i nad wprowadzeniem dodatkowych, bardziej ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań do swojego domu – komentuje Patryk Perliński.

Do zakupu „zielonych rozwiązań” takich jak panele fotowoltaiczne zachęcać może również dotacja z programu rządowego „Mój prąd”, dzięki której w ubiegłym roku można było otrzymać zwrot do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji przy maksymalnej kwocie dofinansowania 5 tys. zł. W ubiegłych latach w ramach programu wykorzystanych zostało aż 1,1 mld zł. Obecnie zapowiedziana została kolejna jego edycja, ale data rozpoczęcia przyjmowania wniosków na razie pozostaje nieznana.

