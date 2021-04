Julia Moczak: Dlaczego praca z końmi pomaga zostać liderem? [PODCAST]

Julia Moczak: konie pokazują drogę liderowi

Konie są świetnymi nauczycielami, ludzie nie doceniają możliwości jakie płyną z obcowania z nimi – mówi Julia Moczak. Jak podkreśla w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) jest wiele przełożeń między zachowaniem stadnym wśród koni a np. pracą z ludźmi. Osoby zarządzające zespołami powinny uczyć się od czterokopytnych – a dlaczego? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Czego lider może nauczyć się pracując z końmi?

Konie są zwierzętami stadnymi, żyją wedle ustalonej hierarchii, podobnie jak ludzie. W stadzie również jest przywódca/lider, jednak inaczej niż w przypadku ludzi, konie nie posiadają w zanadrzu różnych socjotechnik, którymi posługujemy się my. Kiedy do stada trafia nowy koń, nie ważne jest to jakiej jest płci czy koloru, paleta nierówności nie ma znaczenia. Jest to główna lekcja, jaką mogą wyciągnąć ludzie, w tym liderzy.

reklama reklama



Cechy, które zdobywa się w stajni i które wynikają ze współpracy z końmi przekładają się na takie same cechy i zachowania, jakimi powinien charakteryzować się dobry lider. Przede wszystkim jest to cierpliwość i to, co ja uważam za najważniejszą cechę: taka wewnętrzna pewność siebie i wewnętrzna chęć prowadzenia tego konia.

Czym charakteryzuje się dobry lider?

Rozróżniam szefa od lidera. Uważam, że lider to osoba, która pomaga, prowadzi i jest z pracownikiem. Natomiast szef wydaje polecenia. Te stanowiska się oczywiście nie wykluczają, ja jednak wolałabym być dobrym liderem niż dobrym szefem i to właśnie w tym pomagają konie. Bo żeby poprowadzić konia, nie wystarczy go pociągnąć za głowę. Trzeba wewnętrznie iść z nim. To dokładnie tak samo jak w przypadku lidera: my te ćwiczenia wykonujemy z koniem, z pracownikiem. Pomagamy, wspieramy, jesteśmy tam.

Po ilu lekcjach z końmi można dostrzec efekty?

To zależy od warunków, oczekiwań i celu, ale myślę, że nie musi być ich dużo. […] Te dwa, trzy spotkania to jest już naprawdę taki czas, że można zauważyć, że: to, co robię i moja postawa, moje zachowania przynoszą jakieś efekty - podsumowuje Moczak.

Julia Moczak - zawodniczka ujeżdżenia, absolwentka prestiżowej biznesowej w Niemczech oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Multimedalistka Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Wielokrotna medalistka Akademickich Mistrzostw Polski, dwukrotnie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy.

Zapraszamy do odsłuchania kolejnego wywiadu z serii „Moja firma”, która ukazywać się będzie co środa w ramach podcastu „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie”. Gośćmi Agnieszki Gorczyca są eksperci i analitycy ze świata biznesu i finansów.

Słuchaj podcastów DGPtalk: OBIEKTYWNIE O BIZNESIE - MOJA FIRMA

Spotify http://prawna.pl/spotify

iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes

Google Podcast http://prawna.pl/google

Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl

PODCASTY - poprzednie odcinki

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA