Anna Worwa: Jakie są konsekwencje fałszywej tożsamości? [PODCAST]

Czy rozwiązania do identyfikacji tożsamości cyfrowej zmieniają sieć w lepsze miejsce? Anna Worwa uważa, że takie rozwiązania są absolutnym must-have dla wielu firm na rynku, szczególnie w dobie pandemii. Zapraszamy do słuchania podcastu

Podcast: Jakie są konsekwencje fałszywej tożsamości?

Anna Worwa w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) podkreśla, że w dobie transformacji cyfrowej, trwającej pandemii większość firm przenosi swoje usługi do Internetu. Niestety w związku z tym trendem rośnie skala cybeprzestępstw (65 proc. z nich dotyczy incydentów przechwycenia tożsamości cyfrowej innych osób). Weryfikacja przyszłego klienta to również gwarancja bezpieczeństwa transakcji.

Czym jest weryfikacja cyfrowa?

Weryfikacja cyfrowa, tudzież zdalna, to weryfikacja osób w sposób niebezpośredni, czyli nie w sposób fizyczny. Cała historia rozpoczęła się tu od regulacji, przypisanych głównie do rynku finansowego, ale również do różnych transakcji transgranicznych. Są to regulacje, które w sposób niejednoznaczny pozwalają na różne interpretacje, stąd też w różnych krajach UE są one w różny sposób implementowane i stąd taka różnorodność przyjętych rozwiązań – wyjaśnia Worwa.

Jak wygląda cyfryzacja i weryfikacja cyfrowa w Polsce?

W naszym kraju rynek finansowy jest mocno regulowany. KNF bardzo przestrzega norm, zgodnie z regulacjami unijnymi, ale również, żeby nastawić się na bezpieczeństwo, zarówno banków, jak i odbiorców tych instytucji. Jako Polska jesteśmy postrzegani jako rynek bardzo innowacyjny – mówi Worwa.

Jakie zalety ma wykorzystywanie maszyn do weryfikacji cyfrowej?

Sztuczna inteligencja jest karmiona przez człowieka. To wszystko zależy od algorytmów, od ilości danych. Od tego, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja będzie karmiona, aby w sposób rzetelny móc ocenić daną tożsamość i sytuację.

Jeżeli porównujemy człowieka i maszynę – element sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, to na pewno maszyna bazuje na danych. Człowiek bazuje po części na danych, ale w dużej mierze – na emocjach i tym, co ze sobą niosą. Niekoniecznie te emocje są związane ze stanem faktycznym. Mówi się, że obiektywne dane są wtedy, kiedy nie ma człowieka i jest to prawda – podsumowuje Worwa.

Anna Worwa - dyrektor sprzedaży na rynek Europy Środkowo-Wschodniej z firmy Ariadnext

