ZPP: Akt o rynkach cyfrowych może pogorszyć jakość usług dla przedsiębiorstw

Skutki wprowadzenia aktu o rynkach cyfrowych mogą być dotkliwe dla europejskich przedsiębiorców i konsumentów, którzy korzystają z usług cyfrowych. Wskutek zakazu ograniczone zostaną bowiem możliwości geolokalizacji, a tym samym lokalne firmy nie posiadające strony internetowej stracą widoczność i potencjalnych klientów.

Czym jest akt o rynkach cyfrowych?

Akt o rynkach cyfrowych, znany powszechnie jako Digital Markets Act, próbuje odpowiedzieć na pewne związania z cyfryzacją i zapewnić sprawiedliwe warunki konkurowania online.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców popiera wszelkie inicjatywy nakierowane na poprawę konkurencyjności i funkcjonowania rynków cyfrowych. Obawiamy się jednak, że w praktyce DMA może doprowadzić do pogorszenia jakości usług cyfrowych dla europejskich biznesów i konsumentów a także spowolnienia rozwoju technologicznego. ZPP wielokrotnie apelował o poprawę otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw. Uważamy, że drogą do osiągnięcia wysokiego poziomu konkurencyjności gospodarki jest stworzenie atrakcyjnych ram prawno-instytucjonalnych dla biznesu. Podtrzymujemy to stanowisko również w odniesieniu do poszczególnych branż i wzywamy do nietworzenia nieproporcjonalnych obciążeń dla sektora cyfrowego.

Skutki wprowadzenia DMA

Nowe regulacje cyfrowe wydają się być proponowane nim upłynie czas pozwalający na rzetelną ocenę skutków wprowadzenia poprzednich. W ten sposób nie tylko znacząco zwiększa się obciążenia regulacyjne na przedsiębiorców, generując koszty i utrudniając funkcjonowanie biznesu w szczególności małym europejskim podmiotom, ale również zmniejsza pewność prawną, co zniechęca przedsiębiorstwa do podejmowania ryzyka, innowacji i inwestycji.

Zdaniem Jakuba Bińkowskiego, Dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji ZPP, skutki wprowadzenia DMA mogą być dotkliwe dla europejskich przedsiębiorców i konsumentów, którzy korzystają z usług cyfrowych. Przykładowo, choć zakaz wykorzystywania danych użytkowników biznesowych ma na celu uniemożliwienie nieuczciwej konkurencji, to przez swoje niezamierzone praktyczne konsekwencje, może negatywnie odbić się na europejskich MŚP, spośród których aż 25 proc. nie posiada strony internetowej. Wskutek zakazu ograniczone zostaną bowiem możliwości geolokalizacji, a tym samym lokalne firmy nie posiadające strony internetowej stracą widoczność i potencjalnych klientów.

Omawiając skutki wprowadzenia DMA, nie sposób pominąć kwestii gospodarczych konsekwencji pandemii.

– W opinii ZPP należy podjąć wszystkie niezbędne środki, aby nadmierna regulacja nie stłumiła wzrostu sektora cyfrowego oraz nie zagroziła odbudowie po kryzysie. Jak pokazuje badanie ECIPE, wprowadzenie proponowanych w DMA zmian grozi utratą około 85 mld PKB i 101 mld EUR dobrobytu konsumentów – czyli równowartości wszystkich korzyści, które gospodarka UE zdobyła do tej pory dzięki dwustronnym umowom o wolnym handlu – dodaje Kamila Sotomska, Z-ca Dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.

Regulacje dla rynku cyfrowego

Dynamiczny rozwój narzędzi cyfrowych i swobodna konkurencja na rynkowych zasadach sprzyja użyteczności społecznej internetu i dobrobytowi konsumentów. Mając to na uwadze, wszelkie próby interwencji regulacyjnych powinny być podejmowane po uprzedniej ewaluacji dotychczas obowiązujących przepisów. Co więcej, nowoprojektowane reguły nie mogą abstrahować od zróżnicowania i bogactwa form prowadzenia działalności w przestrzeni cyfrowej. Regulacje dla rynku cyfrowego należy projektować z ostrożnością, tak by na ich wprowadzeniu nie tracili – wbrew pierwotnym założeniom – sami konsumenci i odbiorcy usług.

